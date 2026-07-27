LME alüminyum stokları 1998'den bu yana en düşük seviyede

Londra Metal Borsası'na (LME) kayıtlı alüminyum stokları, 24 Temmuz itibarıyla 271 bin 275 tona gerileyerek Ocak 1998'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa verilerine göre mevcut stoklar, küresel alüminyum tüketiminin bir günlük ihtiyacının da altında kaldı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yol açtığı arz kısıtları nedeniyle nihai kullanıcıların tedarik güvenliğini sağlamak amacıyla depolardaki metalleri çektiği belirtildi.

Bu gelişme, LME depolarındaki alüminyum stoklarının tarihi düşük seviyelere gerilemesinde etkili oldu.

Diğer metallerde de düşüş görüldü

LME verilerine göre alüminyum stokları 1.500 ton azalırken, bakır stokları 3.800 ton, çinko stokları 2.075 ton, kurşun stokları 1.050 ton ve kalay stokları 375 ton geriledi.

Alüminyum alaşımı, kobalt, NASAA ve nikel stoklarında ise değişiklik yaşanmadı.