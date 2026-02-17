Logo Yazılım’dan tek platformda satış yönetimi

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Mikro ölçekli işletmelere yönelik tasarlanan uygulama, yüz yüze satış ve e-ticaret işlemlerinin tek platform üzerinden yürütülmesine imkan tanıyor. Vergi mevzuatına uyumlu olarak geliştirilen sistem; güncel fiyat takibi, kişiselleştirilmiş raporlama ve yaygın Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ile entegrasyon özellikleri içeriyor. Uygulamada 7 milyondan fazla hazır barkodlu ürün verisi yer alırken, yapay zeka destekli ürün görselleştirme özelliği de bulunuyor. Yeni uygulama, işletmelerin satış, sipariş ve analiz süreçlerini tek platform üzerinden takip edebilmesine imkan tanıyor.

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi, yalnızca işletmelerin rekabet gücünü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve dinamizminin korunması açısından da kritik bir rol üstleniyor. Dijitalleşmeyi geniş bir tabana yaymak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne dek ağırlıklı olarak büyük ölçekli perakende şirketleriyle edindiğimiz derin sektörel deneyimi, doğrudan mikro işletmeler için geliştirdiğimiz Pera’ya taşıdık” şeklinde konuştu.