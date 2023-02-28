Logo Yazılım'ın dönem kârı 416 milyon TL oldu

Logo Yazılım, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, satış gelirlerini önceki yıla oranla yüzde 101 artırarak 1 milyar 541 milyon TL'ye çıkardı.

Etkin finansal yönetimle güçlü bir bilanço elde eden Logo Yazılım, faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) yüzde 72 artırdı. Net dönem karı ise 2022'de yüzde 57 artış göstererek 416 milyon TL'ye ulaştı.

Türkiye operasyonlarında UFRS ve faturalanan gelirlerde hem TL hem dolar eş değerinde önemli artış

Logo Yazılım, Türkiye operasyonlarında UFRS ve faturalanan gelirlerde hem TL hem dolar eş değerinde önemli artış kaydetti. Logo Yazılım Türkiye, satış gelirlerini yüzde 98 artırarak 998 milyon TL'ye çıkardı. Yeni müşteri kazanımıyla genişlemesini sürdüren Logo Yazılım Türkiye, bulut gelirlerini de önemli ölçüde artırdı.

e-Devlet çözümlerinde pazar lideri olan eLogo'nun aktif müşteri sayısı yüzde 42 artışla 135 bine ulaştı.

Mikro KOBİ'lerin dijitalleşmesini sağlayan SaaS çözümü Logo İşbaşı'nın ise kullanıcı sayısı yüzde 32 artarak 49 bine yükseldi.

Şirketin Romanya'daki iştiraki Logo Total Soft, avro bazlı gelirlerinde yüzde 27 artış kaydetti.

Tek seferlik lisans satışları ve proje gelirlerinde önemli bir büyüme gerçekleştirilirken, kamunun dijitalleşme projelerinde rol alındı.

Hindistan'daki Logo Infosoft ise ilerleyen dönemlerde müşteri portföyünü genişletmek üzere organizasyonel ve pazarlama stratejisi değişimlerini uygulamaya geçiriyor.

Bilişim ekosistemine ve ekonominin dijitalleşmesine yüksek katma değerli katkı sağlayan Logo Yazılım'ın AR-GE harcamaları da artarak devam etti. 2022'e bir önceki yıla göre yüzde 104 artışla 474 milyon TL AR-GE harcaması yapıldı.