Londra’da Türk markaları yükseliyor

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN / İNGİLTERE

Türk markaları, Londra’nın en prestijli alışveriş ve gastronomi noktalarında daha görünür hale gelerek İngiltere pazarındaki konumlarını güçlendiriyor.

Türk markalarının Londra’da artan görünürlüğü yalnızca ticari değil, Türkiye’nin kültürel tanıtımı açısından da önemli bir kazanım oldu. Özellikle gıda, tatlı, restoran ve ev yaşam ürünleri alanlarında öne çıkan Türk markaları, kalite, marka mirası ve özgün sunumlarıyla İngiltere pazarında kalıcı olma yönünde ilerliyor. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Türk markalarının başkent Londra’da giderek artan popülaritesine dikkat çekildi. Paylaşımda, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın Westfield London Alışveriş Merkezi’ndeki Türk markalarını ziyaretine yer verildi.

Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezleri arasında yer alan Westfield London, Türk markalarının İngiltere pazarındaki vitrini konumunda bulunuyor. Alışveriş merkezinde farklı sektörlerdeki Türk markaları dikkat çekiyor. Ev ve yaşam ürünleri alanında faaliyet gösteren Karaca, Westfield London’daki mağazasıyla İngiltere’deki varlığını güçlendirirken, güzellik, ev ve yaşam ürünleri sunan Fiolas, Avrupa’daki ilk yurt dışı mağazasını bu merkezde açtı. Moda ve aksesuar alanında faaliyet gösteren Rue (Rue Les Créateurs) çağdaş tasarım anlayışını Londralı tüketicilerle buluştururken, Zen Diamond (Zen) ise elmas ve lüks takı koleksiyonlarıyla alışveriş merkezindeki Türk markaları arasında yer alıyor.

Knightsbridge’in yeni Türk markası

Dünyanın en pahalı alışveriş bölgeleri arasında gösterilen Knightsbridge’in en yeni Türk misafiri Yaprak Restoran oldu. Nusr-Et Steakhouse’ın hemen karşısında yer alan restoranın “opening soon” duyurusu, markanın başkentte yeni bir şube açılışına hazırlandığına işaret eden güzel bir gelişme. Knightsbridge, metrekare başına aylık 200-500 sterlin bandındaki mağaza kiralarıyla Londra’nın lüks perakende haritasında öne çıkıyor. Hyde Park ve dünyaca ünlü Harrods alışveriş merkezine komşu olan bölgede, son yıllarda Türk markalarının artan varlığı dikkat çekiyor.

Dijitalpark Teknokent, İngiltere ile girişimci köprüsü kuruyor

Dijitalpark Teknokent, Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji ekosistemini uluslararası yatırım çevreleriyle buluşturmak amacıyla İngiltere’de üst düzey temaslar gerçekleştirdi. Teknokent heyeti; İngiltere’de Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Kanishka Narayan ile bir araya geldi. Görüşmede, yapay zeka, fintek ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı. Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Tahsin Engin, tematik hızlandırma programı olan Finext’i uluslararasılaştırma çalışmaları hakkında şunları kaydetti: “Dijitalpark Teknokent olarak finansal teknolojiler alanındaki tematik hızlandırma programı Finext’i bu yıl uluslararası katılıma açarak düzenliyoruz. Fintek dünyasına yeni oyuncular kazandırmak ve ‘unicorn’lar çıkarmak için çalışıyoruz. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz Finext programını ise bir adım daha öteye taşıyıp programın ‘Demo Day’ etkinliğini Londra’da yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle Türk girişimcilere dünyanın en önemli finans merkezlerinden olan Londra’da sahne alma fırsatını sağlayacağız.”

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası yeni yönetimini açıkladı

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetimini ve stratejik vizyonunu duyurdu. Yeni yönetim kapsamında, Profesör Alderman Emma Edhem TBCCI Başkanı ve Senem Dedeoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Ersan Söğüt ve Kaan Dündar Başkan Yardımcılığı, Ravi Goonesena Genel Sekreterlik ve Altan Kemal Saymanlık görevine getirildi. TBCCI, 1980’den beri iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine destek oluyor.

İngiltere’de her gece 4 bin 667 kişi sokakta uyuyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve dünyanın en ünlü alışveriş bölgelerinden biri olarak bilinen Oxford Caddesi, gece olduğunda bambaşka bir manzaraya bürünüyor. Gündüzleri milyonlarca sterlinlik alışveriş hacmine ulaşan ve birçok lüks mağazaya ev sahipliği yapan cadde, gece saatlerinde sokakta uyumak zorunda kalan evsizlere barınak oluyor. Evsizlere yardım eden kuruluşlar, özellikle kış aylarında sokakta uyuyanların ciddi sağlık ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. İngiltere'de 382 binden fazla kişinin evsiz olarak kayıtlara geçtiği, bu sayının son bir yılda yüzde 8 arttığı belirtildi. Ülkede, her gece 4 bin 667 kişi sokakta uyuyor.