Londra'da yatırımcılarla buluşan Karahan'dan temkinli faiz mesajı

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcılarla Londra’da kapalı toplantılarda bir araya geldi. Karahan, faiz indirimine yönelik kararlarda yurt içi tasarruf sahiplerinin mevduat tercihlerinin belirleyici olacağını söyledi.

Başkan Fatih Karahan, olası faiz indirimlerine temkinli yaklaşacağının sinyalini verdi.

Halihazırda 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ağırlıklı ortalama faiz yüzde 58 seviyelerinde bulunurken, haziran ayında yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde bir gerilemeyle yüzde 35,1’e geriledi.

Faiz indirimi bekleniyor

TCMB, yıl sonu için yüzde 24 enflasyon hedefini sürdürüyor. Haziran toplantısında politika faizi yüzde 46’da sabit bırakılmış, ancak ileriye dönük indirim sinyali verilmişti. Analistler, bu ayki toplantıda 2,5 ila 3,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

Ancak, temmuz ayında lira mevduat ve yatırım fonlarına getirilen stopaj artışı, tasarruf sahiplerini dövize yönlendirme riskini beraberinde getirdi. Bu durum, Merkez Bankası’nın “de-dolarizasyon” stratejisini zorlaştırabilir olarak görülüyor.

19 Mart sonrası sıkılaşma

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan siyasi gündemde oluşan oynaklık, Türk lirası ve yerli varlıkların ciddi şekilde değer kaybetmesine yol açmıştı.

Bu gelişme sonrası Merkez Bankası, faiz indirim döngüsünü durdurarak finansman koşullarını sıkılaştırmak zorunda kalmıştı.

Merkez Bankası konu hakkında yorum yapmadı.