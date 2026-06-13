Londra’nın lüks perakende rekabetine Türk imzası

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN – İNGİLTERE

Erdem Moralıoğlu’nun babası Antakyalı, annesi Birminghamlı. Moralıoğlu, Londra moda endüstrisinin dışarıdan yatırım almadan ayakta kalmayı başaran birkaç bağımsız markasından biri olan Erdem’i 21’inci yılına taşıdı.

Londra’nın lüks perakende haritası da dönüşüyor. Mayfair’deki Bond Street turist harcamalarındaki düşüşten olumsuz etkilendi. Buna karşılık Chelsea’deki Sloane Street, son iki yılda Veronica Beard, Toteme, Zimmermann, Roksanda, Ami Paris, DeMellier ve Erdem gibi markalarla yeni bir lüks merkez haline geldi. Bond Street’te yıllık metrekare kirası 19 bin Euro iken Sloane Street’te bu rakamın 7 bin Euro düzeyinde kalması da bağımsız lüks markaların caddeye yönelimini hızlandırdı.

1920’lerden kalma Art Deco binada açtı

48 yaşındaki Moralıoğlu, Sloane Street’teki yeni mağazasında ürün vitrinlerinin yanına sanat eserleri yerleştirdi. Tasarımcı, görsel bir dile sahip olmanın ve bu dilin insanlar tarafından markaya özgü olarak tanınmasının önemine dikkati çekiyor.

Erdem’in Sloane Street’teki yeni mağazası, P. Joseph Architecture & Design tarafından tasarlanan iki katlı 120 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. 1920’lerden kalma bir Art Deco binasında konumlanan mağaza 2025’te açıldı. Moralıoğlu’nun Londra dışında Güney Kore’de de 2024 ve 2025’te açılan iki markası bulunuyor. Bunun yanında Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, Lane Crawford, Dover Street Market, Selfridges ve Harvey Nichols gibi dünya genelinde 50’yi aşkın seçkin mağazada koleksiyonlar satışa sunuluyor.

Bağımsız moda evinde 13 milyon dolarlık ciro

Business of Fashion’ın (BoF) Şubat 2026’da yayımladığı analize göre Erdem Moralıoğlu Limited, yıllık yaklaşık 12,9 milyon dolar (yaklaşık 10,3 milyon sterlin) ciro elde ediyor ve son bir yıllık dönemde yüzde 19 büyüme kaydetti. Tasarımcı; Barneys, Matches Fashion ve Saks gibi büyük perakendecilerin iflas süreçlerini de yaşayan İngiliz lüks moda endüstrisinde dışarıdan yatırım almadan ayakta kalmayı başaran ender isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sloane Street’teki mağazanın açılışında konuşan Moralıoğlu, küresel lükste daralmaya rağmen markanın büyümeye devam ettiğini, bu büyümede Japonya ve Paris’teki Dover Street Market gibi ortaklıkların belirleyici rol oynadığını söyledi.

British Museum mütevelli heyetine atandı

Erdem’in müşteri listesinde Galler Prensesi Catherine (Kate Middleton), eski ABD First Lady’si Michelle Obama, Cate Blanchett, Keira Knightley, Sarah Jessica Parker, Kate Winslet, Anne Hathaway, Emma Stone, Julianne Moore, Marion Cotillard ve Claudia Schiffer gibi isimler yer alıyor.

Tasarımcı, 2020’de Kraliçe II. Elizabeth tarafından İngiliz moda endüstrisine katkıları nedeniyle “Most Excellent Order of the British Empire” (MBE) nişanına layık görüldü. İngiltere Başbakanı, Eylül 2025'te Moralıoğlu'nu British Museum mütevelli heyetine 4 yıllık görev süresiyle atadı.

Şubat 2026 koleksiyonunda Antakya izleri

Londra’nın Bloomsbury semtinde yaşayan Moralıoğlu, koleksiyonlarında Maria Callas’tan Devonshire Düşesi’ne, Virginia Woolf’tan Kraliçe II. Elizabeth’e uzanan tarihi kadın figürlerini başyapıt olarak kullanıyor. Tasarımcı, 2017 Sonbahar-Kış koleksiyonunda Türk büyük büyükannesi ile İngiliz büyük büyükannesinin hayali bir karşılaşmasını işleyerek aile geçmişine göndermede bulundu.

Moralıoğlu, kendisi için ilham veren İstanbul’u, “farklı kültürlerin birleştiği ve bu kültürlerin en iyi yaşatılabildiği dünya şehri” olarak tanımlıyor; çocukluğunda defalarca ziyaret ettiği Topkapı Sarayı’nın tasarım dünyasında özel bir yeri olduğunu belirtiyor.