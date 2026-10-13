'Longevity'i 24 yıl önce keşfetti, girişimini Türkiye'den dünyaya yaydı

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Ersin Pamuksüzer, mobil telefon ve iletişim sahasına emeği geçen isimlerin başında geliyor. 90’lı yıllardan itibaren sektöre mevzuat, altyapı ve operasyonel alanlarda önemli katkılar sundu. İş yaşamına 1981’de İsveç’te başladığı Ericsson’da uzun yıllar Türkiye genel müdürlüğü yapan Pamuksüzer, şirketteki kariyerini 2002'de noktaladı. Kariyeri boyunca birçok girişimin kurucusu, yatırımcısı oldu ve yönetimlerinde yer aldı.

17 yaşında gittiği İsveç’te Linköping Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans, Uppsala Üniversitesi’nde ise MBA eğitimi alan Pamuksüzer, Ericsson’dan sonra da teknoloji dünyasında devam edeceğini düşünenleri şaşırtarak çok farklı bir alana ilgi duydu. Yaklaşık 20 yıllık yoğun iş hayatının ardından Pamuksüzer, 2002 yılında wellbeing (iyi olma hali, bütünsel iyi oluş) alanına yöneldi.

Kaybetme öğretisi

Geçtiğimiz hafta bir grup gazeteci ile bir araya gelen Pamuksüzer, radikal tercihini şu sözlerle açıkladı:

“İş hayatım benim için tekrar olmaya başlamıştı ve emekli olmaya karar verdim. Ama ne yapacağımı da bilmiyordum. Tanıdığım dostlarım bana Tayland’a, Koh Samui’ye gitmemi önerdiler. Orada Spa Samui diye bir yer olduğunu ve master detox yapmamı tavsiye ettiler. Merkeze gittim; önce ağzıma bir kâğıt koydular, meğer vücudum ne kadar asidik onu ölçüyorlarmış. Ölçtüler ve 'Sen yaparsın' dediler. 10 günde 8 kilo verdim. Spa merkezinin müşterisi olan Japon bir profesör kadın bana, 'Sen çok iyi bir insansın ve ben senin yaşamayı öğrenmeni istiyorum, çünkü yaşamayı bilmiyorsun' dedi.”

Sonraki uzun süreçte, öncelikle kendisinin ‘iyi yaşam’ına odaklanıyor Ersin Pamuksüzer. Yıllar yılı doğru nefes egzersizinden sağlıklı yeme içmeye, çiğneme kurslarından yaşamı kontrol etme üzerine, stresle mücadeleye ve kaybetmeyi kabullenme öğretisine uzanan geniş alanlarda eğitimler alıyor.

Üzerinden geçen iki senenin sonunda yaşam merkezi açmaya karar veriyor. Eğitimlerin 5. yılında kendisini terbiye etmiş olarak bulurken, yaşam merkezi girişimini geliştirmeye odaklanıyor. Bugün wellness ya da longevity sektörünün dünyada en hızlı büyüyen sektör olduğunu ifade eden Pamuksüzer, dünyada hâlihazırda 6,8 trilyon dolarlık bir pazar bulunduğunu ve 2030’da bu rakamın 9 trilyon dolar olacağını belirtiyor. Türkiye pazarı için ise, “Genellikle Türkiye bu büyüklüklerde yüzde 1 ile 3 civarıdır. Longevity pek çok alanı kapsıyor. Spor salonları da var, kremler de var; sağlık, gayrimenkul, turizm var. Gel kapan, kendini yenile mesela bunlardan biri. Guilt-free holiday var. Yani vicdanını sızlatmayan tatiller; şimdi bu çok hızla büyüyor. Daha da hızlı büyüyecek; alkol yok, hayvansal gıda yok. Gidiyorsun, kendine zarar vermediğin bir tatil yapıyorsun” açıklamasını yapıyor.

2005 yılında Ersin Pamuksüzer tarafından kurulan TheLifeCo Wellbeing, bütünsel sağlık ve sağlıklı yaş alma alanlarında faaliyet gösteren Türkiye çıkışlı küresel bir marka olarak konumlandırıldı. Markanın programları; detoks, sağlıklı beslenme, kilo yönetimi, SPA ve yoga, zihinsel iyi yaşam, stres yönetimi, longevity ve sağlıklı yaş alma programlarına kadar geniş bir alanı kapsadı.

Pandemi sonrası talep arttı

Ersin Pamuksüzer, girişimine ilişkin, “TheLifeCo’yu 21 sene önce açtık. Bugüne dek 40 bin kişiye dokunduk. Bunun da 30 bini kadındır. Kadınlar doğası ve toplum baskısı gereği kendilerine bakmak zorunda hissediyorlar. TheLifeCo’ya gelen kadın oranımız ise yüzde 65-70 seviyesindedir. Yine yabancı oranı da yüzde 70’tir” bilgisini verdi. Pamuksüzer, şu açıklamayı yaptı:

“2002 ile 2022, hatta 2023'e kadar bu işi ticaret olarak görmedim. Bir keyif ve hobiydi. Ama 2023 yılında, yani pandemi sonrası iş büyüdü. Gelenler 'Biz de açalım' teklifi yaptı; onun üzerine 1 tane management contract (yönetim sözleşmesi) sistemi kurdum. Bütün hizmetleri bir sisteme oturttuk. Standart operasyon ve eğitim sistemlerimizi kurup sistemi verdim, yatırımı kendilerine bıraktım. Management contract’a döndüm. Şu anda 2 tane kendi merkezimiz, 4 tane yönetim sözleşmeli şubemiz var. 3’ünü bu sene açtık. Bodrum ve Phuket bizim kendi yerimiz. TheLifeCo Akra Antalya, TheLifeCo Uludağ, TheLifeCo Sharm El Sheikh ve TheLifeCo St. Lucia management contract ile yürütülüyor.”

Pamuksüzer ve ekibinin yakın gelecek planlarında Saint-Tropez ve Gran Canaria bulunuyor. Bu bölgelerde anlaşmaları yapmak üzere olduklarını dile getiren Pamuksüzer, “Yunanistan, Lübnan, Riyad var. Bazı varlıklı misafirlerimiz 'Ben de açmak istiyorum' diye teklifte bulunuyorlar ancak bu işi yapmak için anlıyor olmak çok önemli. Bunun aksi olması halinde başarılı olmak pek mümkün olamaz. Ben management contract yaparım ancak sizin de bu işi yapabilecek kadar anlamanız lazım” diyor.

“Ciro değil, bilgi birikimi satıyorum”

“Ekonomik tarafı, yani benim 90’lı yıllardaki halim olsaydı, coğrafyam batıya ve Amerika’ya yakın olsaydı şimdi bizim şirket 10 küsur milyarlık bir şirketti” diyen Ersin Pamuksüzer, “Mesela 2 hafta önce Amerika’dan bir hastane grubu geldi, hastanelerinin yanına bir tane longevity merkezi açmayı teklif ettiler. İş yapımızda, gelir modelini söyleyeyim. Gelir modeli için sizin copy-paste yapabileceğiniz makineyi kuruyorsunuz. Onun değerini satıyorsunuz; ben ciroyu satmıyorum. Know-how (bilgi birikimi) satıyorum ve tekrarlanabilir bir sistemi satıyorum. Bizim işte yatırımı ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi real estate (gayrimenkul); bu büyük bir yatırım, onun için biz hiçbir yerde real estate’i tavsiye etmiyoruz. Diyoruz ki kirala, yapıyorsan da ekonomiyi ayır. Real estate'i ayrı bir business olarak gör. Operasyonu ayrı bir yere koy. Bugüne kadar en pahalı operasyonumuz Karayipler oldu. Yatırımımız 5 milyon dolardı; en kapsamlı yatırımdı. Ama bu tür yatırımlar 1 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasıdır” ifadelerini kullandı.