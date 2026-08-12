Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor! Spor tarihinde daha büyüğü yok

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadının kardeşi ve Thrive Capital'in kurucu ortağı Josh Kushner ile ve eski Disney CEO'su Bob Iger, Los Angeles Lakers’ın satın alınmasında tarihi bir anlaşmaya vardı.

ESPN’de yer alan habere göre Kushner ve Iger, Lakers’ın çoğunluk hissesini elinde bulunduran Mark Walter ile anlaşma sağladı.

Los Angeles Lakers’ın 12 milyar doları aşan bir bedelle el değiştirmesi beklenirken, anlaşmanın tamamlanması durumunda spor tarihinde bir takım için ödenen en yüksek rakama ulaşılacak.

Mark Walter geçen yıl çoğunluk hissesini almıştı

Beyzbol takımı Los Angeles Dodgers’ın da sahibi olan ABD’li milyarder iş insanı Mark Walter, geçen yıl Los Angeles Lakers’ın çoğunluk hissesini satın almıştı.

Kulübün değerini 10 milyar dolar olarak belirleyen anlaşma kapsamında gerçekleştirilen satış, yönetim kurulu tarafından ancak ekim ayında onaylanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Mark Walter’ın telefonuna ve dizüstü bilgisayarına federal bir soruşturma kapsamında FBI tarafından el konulduğu ortaya çıkmıştı.

Mark Walter'den açıklama

ESPN'e yaptığı açıklamada Mark Walter anlaşmayı doğruladı: "Los Angeles Lakers'ın sahibi olmak hayatımın en büyük onurlarından biriydi, olağanüstü bir yatırım, ancak yanımda götüreceğim şey topluluk, taraftarlar ve bu takımı aile gibi gören bir şehir olacak. Beni bu bölüme kabul ettikleri için Jeanie Buss'a, Buss ailesine, oyunculara ve personele minnettarım. Lakers Los Angeles'a aittir ve en iyisinin henüz önümüzde olduğuna dair tam bir güvenim var."

Josh Kushner’ın adı FIFA projesinde de gündeme gelmişti

Josh Kushner’ın adı daha önce FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, erkekler ve kadınlar Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvaların hisselerini satma projesinde de gündeme gelmişti.

Söz konusu hisselerin, Kushner’ın firması Thrive Eternal liderliğindeki yatırımcılara satılmasının planlandığı belirtilmişti.