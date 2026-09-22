Lothbrog Makine servis gücüyle fiber lazerde liderliğe yükseldi

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye imalat sanayisinde yüksek teknoloji yatırımları hız kazanırken, üretim ekipmanlarında makinenin yanı sıra satış sonrası hizmet ve teknik destek de rekabetin belirleyici unsurlarından biri haline geliyor. Fiber lazer kesim makineleri alanında faaliyet gösteren Lothbrog Makine, bu alanda servis ve yedek parça altyapısını büyümesinin ana unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. 2019 sonunda tek kişilik bir girişim olarak kurulan Lothbrog Makine, kısa sürede Türkiye fiber lazer kesim makinesi pazarının önemli oyuncularından biri haline geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, büyümenin temelinde makine satışından çok satış sonrası hizmet, yedek parça ve hızlı teknik destek yatırımlarının bulunduğunu belirtti. Makine sektöründeki deneyimini girişimcilik vizyonuyla birleştirerek yola çıktıklarını ifade eden Akıncıoğlu, ilk dönemde danışmanlık ve temsilcilik faaliyetleriyle başlayan şirketin, servis ve yedek parça altyapısına yaptığı yatırımlarla farklılaştığını söyledi.

“Pandemiyi krize fırsata çevirdik”

Lothbrog Makine’nin büyümesinde pandemi döneminin kritik bir eşik oluşturduğunu belirten Akıncıoğlu, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların güçlü servis altyapısına sahip şirketleri öne çıkardığını kaydetti. Akıncıoğlu, “Pandemi birçok sektör için büyük bir krizdi ancak bizim için fırsata dönüştü. Yurt dışından parça ve servis desteği alamayan bazı markaların makineleri durma noktasına gelirken biz kurduğumuz altyapıyla makinelerin bir gün dahi yatmamasını sağladık. Bu süreçte müşteriler nezdinde hızlı çözüm sunan, parçası hazır ve teknik kabiliyeti yüksek bir şirket algısı oluşturduk” dedi. Bu yaklaşımın şirketin müşteri portföyünün büyümesinde belirleyici olduğunu vurgulayan Akıncıoğlu, servis operasyonunun zamanla Lothbrog Makine’nin en önemli rekabet unsurlarından birine dönüştüğünü ifade etti.

“Yıllık satış 350 makineyi aştı”

Şirketin kuruluş aşamasında yıllık 15-20 makine satışının dahi yüksek bir hedef olarak görüldüğünü belirten Akıncıoğlu, bugün 350'nin üzerinde makine satışı ve hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye fiber lazer pazarında yaklaşık 40-45 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Akıncıoğlu, Lothbrog Makine'nin temsil ettiği G-WEIKE markasıyla birlikte yüzde 20 seviyesinde pazar payına ulaştığını ve lider konuma yükseldiğini kaydetti. Akıncıoğlu, şirketin bugüne kadar sanayicilerle buluşturduğu makine sayısının ise 2 bini aştığını belirtti.

“40 kW lazerlerle kapasite çıtası yükseliyor”

Yeni tesiste Türkiye’de henüz sınırlı sayıda bulunan 40 kW gücündeki yüksek kapasiteli lazer makinelerinin de yer aldığını belirten Akıncıoğlu, yüksek güçlü sistemlerin özellikle kapasite ve verimlilik arayışındaki üreticiler açısından yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Lazer kesim teknolojilerinin otomotivden savunma sanayiine, ağır metalden inşaata kadar çok geniş bir üretim alanında kullanıldığını ifade eden Akıncıoğlu, “Aslında biz makine üreten makineler imal ediyoruz. Metalin bulunduğu hemen her sektörde teknolojimiz üretimin farklı aşamalarında kullanılıyor” dedi.

“5 bin metrekarelik teknoloji üssü”

Lothbrog Makine’nin yeni yatırımı da şirketin büyüme stratejisinde önemli bir yer tutuyor. 5 bin metrekarelik yeni tesiste yüksek güçlü lazer teknolojilerinin yanı sıra müşterilerin makineleri doğrudan deneyimleyebileceği bir showroom ve uygulama alanı oluşturuldu. Akıncıoğlu, tesisin küresel iş ortaklarının en büyük üçüncü showroomu olma özelliğini taşıdığını belirterek, yatırımın yalnızca bir satış alanı olarak değil, sanayicilerin yeni teknolojileri test edebileceği bir teknoloji üssü olarak konumlandırıldığını söyledi.

“Yedek parçada 5-6 milyon dolarlık stok”

Şirketin rekabet avantajının önemli bölümünü satış sonrası hizmetler oluşturuyor. Lothbrog Makine’nin yedek parça stokunun 5-6 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten Lütfi Akıncıoğlu, stokta servis operasyonlarında kullanılmak üzere 80-90 adet rezonatör bulundurduklarını açıkladı. Üretimde makine duruşunun sanayici açısından ciddi maliyet oluşturduğuna dikkat çeken Akıncıoğlu, bu nedenle şirket bünyesinde 7/24 çalışan Help desk yapılanması kurduklarını söyledi. Resmi tatiller ve bayramlar dahil kesintisiz teknik destek verdiklerini belirten Akıncıoğlu, servis süreçlerinin şirketin geliştirdiği özel yazılım altyapısıyla anlık ve şeffaf biçimde takip edildiğini kaydetti. Lothbrog olarak yılda 20-22 milyon dolar ciro yaptıklarına dikkat çeken Akıncıoğlu, sadece Türkiye’ye hizmet vermelerine rağmen müşterilerinin isteği doğrultusunda Amerika, İtalya, Rusya, Özbekistan, Tunus gibi ülkelere de adrese teslim makineler göndererek kurulum ve servis hizmetini verdiklerini ifade etti.

“Mühendis istihdamı artırılacak”

Lothbrog Makine’nin büyüme stratejisinin yeni yatırımla birlikte istihdama da yansıtılması planlanıyor. Şirket bünyesinde halen 100'ün üzerinde beyaz yaka ve mühendis bulunduğunu belirten Akıncıoğlu, önümüzdeki yıl çalışan sayısını yüzde 15-20 artırmayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle elektronik ve makine mühendislerinin istihdamına ağırlık vereceklerini belirten Akıncıoğlu, teknoloji yatırımlarının nitelikli insan kaynağı yatırımıyla birlikte yürütüleceğini ifade etti. Şirketin büyümesini yalnızca finansal göstergeler üzerinden değerlendirmediklerini de belirten Akıncıoğlu, üniversiteler, gençler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri çalışmaların şirket kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.