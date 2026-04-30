LPG; çevre ve fiyat açısından ara dönemde önemli bir geçiş yakıtı

MEHMET KAYA / ANTALYA

Türkiye LPG Derneği Başkanı ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, dünyanın hızla elektrik yoğun hale geldiğini, taşıt araçlarında da bunun gözlendiğini vurgularken, çevre ve fiyat açısından, ara dönemde LPG’nin önemli bir geçiş yakıtı olabileceğini belirtti.

10 bin 600 otogaz istasyonu var

Antalya’da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Eyüp Aratay, sektörün 1996’da Türkiye’de otogazın gelmesiyle önemli bir pazar elde ettiğini ve hızla büyüdüğünü vurguladı. Türkiye’nin 10 bin 600 adet yaygın otogaz istasyonu ağı ile özellikli ve pazar büyüklüğü açısından bu üründe dünya birincisi ya da ikincisi olarak dikkati çektiğini anlatan Aratay, buna karşılık diğer alanlardaki gelişmeler nedeniyle büyüme hızını kaybetse de 2025’te endüstri, otogaz ve ev kullanımlarıyla birlikte 3,9-4 milyon tonluk bir seviyede tamamlandığını açıkladı.

Her türden elektrikli araçların kullanımı nedeniyle dünyanın hızla “elektriklendiğini” bu dönüşümün en büyüklerinden birinin de taşıt araçlarında yaşandığını söyleyen Aratay, “Biz elektrikli araçları rakip görmüyoruz. Biz mutluyuz. Kendimizi orada sağlama yapıyoruz. “Eğer bir temiz yakıt geçişi varsa biz de buna alternatifiz” diyoruz. Bu alternatifteki pozisyonumuzu güçlendirdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla orada bizim için bir kaygı yok” dedi.

Dizel ve benzine göre avantajlı

Halen dizel ve benzinli taşıtlara kıyasla hem çevre, hem de maliyet açısından LPG’nin avantajları nedeniyle, elektrikli taşıt araçlarının hakim olacağı döneme kadar LPG’nin geçiş dönemi akaryakıtı olabileceğini söyledi. Eyüp Aratay, enerji hesaplaması geniş yapıldığında benzinli taşıtların bile daha az kirletici olabildiğini vurgulayarak, “Benzinli araç, bugünkü şartlarda eğer kaynağınız doğalgazsa (ki elektrik üretiminde petrol ya da kömür dahi demiyorum), çevreyi elektrikli araçtan daha az kirletiyor. Bu bir gerçek. Peki ne yapmak lazım? Üretim kaynaklarımızı yenilenebilir ve nükleere çevirip elektrik kullanımını arttıracaksak, temiz enerji ve teknolojiye geçmemiz lazım. Bunun geçişi için de bir sürece ihtiyaç var. Bu süreçte de bizim bir geçiş yakıtına özellikle taşımada çok ciddi ihtiyacımız var. İşte LPG ve otogaz bu anlamda çok ciddi bir alternatif. Çünkü gerek karbondioksit salım miktarı gerek azotoksitler, kükürtdioksit ve partikül salımı açısından alternatif fosil yakıtlara göre çok daha avantajlı. O yüzden de Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine giden bu yolculukta, ben LPG'nin ciddi bir geçiş yakıtı olarak karşımızda olduğunu ve bu pozisyonunu koruyacağını düşünüyorum” dedi.

Sektör, günlük fiyat önerisini destekliyor

Aratay; akaryakıt sektöründe, dönemsel fiyat ayarlamaları yerine, günlük olarak fiyatların ayarlanmasında, tüketiciler açısından büyük ödeme farklılıkları olmayacağı yönünde hesaplamaların gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine sektör olarak bu öneriye olumlu baktıklarını kaydetti. Aratay “Mevcut regülasyonda günlük fiyatları, ortalamaları alarak yansıtıyoruz. Tüketici lehine olabileceği yönde bir hesaplama gösterilerek sektör EPDK'dan bir talepte bulundu. Bence değerlendirilecektir. Çünkü dünya piyasası da öyle çalışıyor. Tüketici lehine olması sektör adına da bence faydalı olacaktır. Günlük fiyatlamaya geçilebilir diye düşünüyorum. Şu an dünyadaki en büyük sorun benzin değil, dizelde” dedi.

Aratay, dizel araçların çevre ve maliyet açısından cazibesinin olmadığını ve üretim yavaşladığı için araç varlığı içindeki ağırlığının azaldığını, buna karşılık benzinli araçların üretimi ve mevcut sayılar içindeki çokluğu nedeniyle LPG’ye dönüşümlerinde sektör olarak gücünü koruduğunu anlattı. Eyüp Aratay, aracılık eden ödeme kuruluşlarının kredi kartı komisyonlarının yüksek olduğunu da vurguladı.