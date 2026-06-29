LPG otogaza indirim geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıt grubundan LPG otogaza 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor. Yeni fiyatın 31,39 TL olması öngörülüyor.
Akaryakıt piyasasında LPG otogaz için yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, litre başına 52 kuruşluk fiyat düşüşü öngörülüyor.
Söz konusu indirimin 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. İndirimin pompaya yansıması halinde büyükşehirlerde otogaz litre fiyatının yaklaşık 31 lira seviyelerine gerileyeceği ifade ediliyor.
LPG otogaza 0,52 TL indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son hesaplamalara göre LPG otogazda litre başına 0,52 TL indirim bekleniyor. İndirim kararının kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar çarşamba gününün ilk dakikalarından itibaren pompaya yansıyacak.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 64.57 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.11 TL
Motorin litre fiyatı: 64.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.23 TL
Motorin litre fiyatı: 65.64 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.50 TL
Motorin litre fiyatı: 65.92 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL