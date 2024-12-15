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LPG'li araçlarda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulamanın hayata geçirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık olarak açıklandı.

Haber Merkezi
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LPG'li araçlarda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG tüplerinin takibini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, dağıtıcı firmaların tüplere izleme sistemi entegre etmeleri zorunlu kılındı. Bu sistem, LPG tüplerinin piyasada şeffaf bir şekilde izlenmesini amaçlıyor.

Karekod etiketleri aracılığı ile takip edilecek

Düzenleme kapsamında, LPG tüplerinin üzerindeki kimliklendirme sistemleri veya karekod etiketleri aracılığıyla piyasada takibi yapılacak. Bu sayede tüplerin dolum tesislerinden tüketiciye kadar olan tüm süreçleri kayıt altına alınabilecek.

Son tarih: Dağıtıcı firmaların, bu sistemi kurmak için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süreleri bulunuyor. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan tüplerin dolum tesislerinde bulundurulması, dolumu ve satışı yasaklanacak.

Yapılan değişiklikler 

Söz konusu düzenleme, 15 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişikliklerle yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, tüplerin izlenebilirliğinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre tanındı.

Kimliklendirme süreci nasıl işleyecek?

- LPG tüpleri, karekod veya kimliklendirme sistemi ile donatılacak.

- Dolum, sevkiyat ve tüketiciye ulaşım aşamalarında tüm süreçler takip edilecek.

- Sistemi kurmayan firmaların, 2025 yılı sonrasında tüplerinin dolumu ve satışı yasaklanacak.

Vatandaşa ne getirecek?

Bu düzenleme, hem güvenlik hem de şeffaflık açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Takip sistemi sayesinde:

- Kaçak veya standartlara uygun olmayan tüplerin piyasaya sürülmesi engellenecek.

- Tüplerin dolum aşamalarından tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçleri kayıt altına alınacak.

- Olası sorunlar veya kazalar durumunda tüplerin menşeinin kolayca tespit edilmesi sağlanacak.

Firmalar için süreç

Dağıtıcı firmaların, belirlenen süre içinde gerekli altyapıyı kurmaları gerekiyor. Firmalar, dolum tesislerinden başlayarak tüm süreçlerde kullanılacak sistemleri kurmalı ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar eksiksiz şekilde uygulamaya geçirmeli.

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