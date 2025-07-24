LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!

LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zam oranının pompa fiyatlarına ortalama 45 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Bu gece pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, bu kez zam haberi otogaz kullanıcıları için geldi.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun Karar'dan Büşra Akdaş'a aktardığına göre LPG'ye, dağıtım firmalarının depolarına olan mesafesine göre 42 ila 50 kuruş arasında değişen oranlarda zam uygulanacak. Bu artışın, Türkiye genelindeki pompa fiyatlarına ortalama 45 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.

Depoyu fullemek için son saatler

Zammın bu gece yarısı yürürlüğe girecek olması nedeniyle, LPG'li araç sahiplerinin depolarını daha uygun fiyattan doldurmak için sadece birkaç saati kaldı. Akşam saatlerinden itibaren benzin istasyonlarında LPG'li araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

Zam sonrası tahmini fiyatlar ne olacak?

Bu gece yarısından sonra oluşacak yeni tahmini pompa fiyatları ise şu şekilde olacak:

İstanbul (Avrupa Yakası): Mevcut 26.06 TL/LT'den yaklaşık 26.51 TL/LT'ye,

İstanbul (Anadolu Yakası): Mevcut 25.46 TL/LT'den yaklaşık 25.91 TL/LT'ye,

Ankara: Mevcut 25.96 TL/LT'den yaklaşık 26.41 TL/LT'ye,

İzmir: Mevcut 25.91 TL/LT'den yaklaşık 26.36 TL/LT'ye yükselmesi bekleniyor.

(Not: Fiyatlar, iller, ilçeler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebilir.)