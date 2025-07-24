  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
Takip Et

LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!

Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına 45 kuruşluk zam geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor!
Takip Et

LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zam oranının pompa fiyatlarına ortalama 45 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Bu gece pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, bu kez zam haberi otogaz kullanıcıları için geldi.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun Karar'dan Büşra Akdaş'a aktardığına göre LPG'ye, dağıtım firmalarının depolarına olan mesafesine göre 42 ila 50 kuruş arasında değişen oranlarda zam uygulanacak. Bu artışın, Türkiye genelindeki pompa fiyatlarına ortalama 45 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.

Depoyu fullemek için son saatler

Zammın bu gece yarısı yürürlüğe girecek olması nedeniyle, LPG'li araç sahiplerinin depolarını daha uygun fiyattan doldurmak için sadece birkaç saati kaldı. Akşam saatlerinden itibaren benzin istasyonlarında LPG'li araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

Zam sonrası tahmini fiyatlar ne olacak?

Bu gece yarısından sonra oluşacak yeni tahmini pompa fiyatları ise şu şekilde olacak:

İstanbul (Avrupa Yakası): Mevcut 26.06 TL/LT'den yaklaşık 26.51 TL/LT'ye,

İstanbul (Anadolu Yakası): Mevcut 25.46 TL/LT'den yaklaşık 25.91 TL/LT'ye,

Ankara: Mevcut 25.96 TL/LT'den yaklaşık 26.41 TL/LT'ye,

İzmir: Mevcut 25.91 TL/LT'den yaklaşık 26.36 TL/LT'ye yükselmesi bekleniyor.

(Not: Fiyatlar, iller, ilçeler ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebilir.)

Ayşe Barım tam teşekküllü hastaneye sevk edildiAyşe Barım tam teşekküllü hastaneye sevk edildiGündem
Ekonomi
Küresel kömür talebinde hafif artış bekleniyor
Küresel kömür talebinde hafif artış bekleniyor
ÖTV oranlarındaki değişiklik enflasyonu nasıl etkiler? Bakanlık açıkladı
ÖTV oranlarındaki değişiklik enflasyonu nasıl etkiler?
Balıkesir ve Ankara Gölbaşı'ndaki bazı arazilerde toplulaştırma kararı
Balıkesir ve Ankara Gölbaşı'ndaki bazı arazilerde toplulaştırma kararı
Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı
Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı
Sivas'ta bir alan "Gökpınar Gölü Tabiat Parkı" ilan edildi
Sivas'ta bir alan "Gökpınar Gölü Tabiat Parkı" ilan edildi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki alan "İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi" ilan edildi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki alan "İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi" ilan edildi