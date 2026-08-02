LPG'ye dev zam geliyor!

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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogazın (LPG) litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından LPG’de beklenen artış da araç sahiplerinin yakıt giderlerine ilişkin endişelerini artırdı.

Petrol gerilimleri akaryakıt fiyatlarını vurdu

Motorinin litre fiyatına son olarak cuma günü 3,70 TL zam yapılmış, bu artışın ardından motorinin İstanbul’daki litre fiyatı yaklaşık 80,94 TL’ye çıkmıştı. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık 67,13 TL seviyesinde bulunuyor.

Enerji piyasalarında fiyatları yukarı çeken gelişmeler arasında ABD ile İran arasındaki savaşın yanı sıra Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gerilim ve NATO destekli Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar gösteriliyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.18 TL

Motorin litre fiyatı: 80.97 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.02 TL

Motorin litre fiyatı: 80.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.14 TL

Motorin litre fiyatı: 82.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.44 TL

Motorin litre fiyatı: 82.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL