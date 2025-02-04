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LPG'ye zam geliyor: İşte 4 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 TL zam yapılacak.

Haber Merkezi
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LPG'ye zam geliyor: İşte 4 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt sektöründen aktarılan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde LPG fiyatlarında 1 TL'lik artışa gidilmesi bekleniyor.

Yapılacak artışla birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatının 27.5 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

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