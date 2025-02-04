LPG'ye zam geliyor: İşte 4 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 TL zam yapılacak.
Akaryakıt sektöründen aktarılan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde LPG fiyatlarında 1 TL'lik artışa gidilmesi bekleniyor.
Yapılacak artışla birlikte İstanbul'da otogazın litre fiyatının 27.5 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL