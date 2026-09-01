LPG'ye zam geliyor: Tarih belli oldu

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Eylül ayıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Motorinin maktu ÖTV tutarı bugün itibarıyla litre başına 3 TL artırılacak. ÖTV artışına yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle birlikte, motorinin pompa fiyatına litre başına 3,60 TL zam yansıyacak.

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu LPG'ye de zammın yolda olduğunu duyurdu ve şu ifadeleri kullandı;

"LPG'ye 1.07 TL zam Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG ürünü geri durur mu. Yarın gece (2 Eylül) yarısından itibaren depolara göre LPG ürününe 1.07 - 1.11 TL arası zam bekleniyor."

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

1 Eylül 2026 itibarıyla vergi artışının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, büyükşehirlerde benzin ve motorinin güncel litre fiyatları yeniden şekillendi. Güncel akaryakıt fiyatları (TL/litre) şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 77,48 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 82,19 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,46 TL

LPG: 33,79 TL