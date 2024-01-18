LPG'ye zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı (18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum takip ediliyor. LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 37 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik gerçekleşmedi.

18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 36.78 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 36.87 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.18 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.50 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.73 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.22 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.68 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.93 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.27 TL