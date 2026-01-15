  1. Ekonomim
Lufthansa, İsrail ve Ürdün uçuşlarında kısıtlamaya gitti

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'un, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanma ihtimali nedeniyle Orta Doğu'daki uçuşlarında kısıtlamaya gittiği bildirildi.

Lufthansa Group'tan AA muhabirine yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle bugünden 19 Ocak gün sonuna kadar İsrail'in Tel Aviv ve Ürdün'ün Amman kentlerine gündüz uçuşları gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Bu, mürettebatın yerinde geceleme yapmadan doğrudan geri uçacağı anlamına gelmektedir. Bazı uçuşlar da iptal edilebilir.” denildi.

Lufthansa Group'un Orta Doğu'daki durumu yakından takip ettiği ve gelecek günlerde durumu değerlendirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, Lufthansa Group'a bağlı tüm hava yollarının, bir sonraki duyuruya kadar İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı bildirildi.

Açıklamada, etkilenen yolcuların rezervasyonlarının otomatik olarak değiştirileceği ve kendileriyle iletişime geçileceği ifade edildi.

