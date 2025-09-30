M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %42,9 olarak gerçekleşirken Ağustos ayında %38,1 olarak gerçekleşti.

Raporda şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Temmuz 2025'te %46,3 iken Ağustos 2025'te %48,2 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Temmuz 2025'te bir önceki yıla göre %40,2 artmışken, Ağustos 2025'te %38,3 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Ağustos 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %38,5 oranındaki büyümede %22 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %11,7 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %2,4 oranındaki büyümede ise %0,8 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, onu %0,7 ile vadesiz YP mevduat izlemiştir.

Geniş para arzı M3, Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 570 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Bu artışta; vadesiz YP mevduatlardaki 159 Milyar TL, vadeli TL mevduatlardaki 190 Milyar TL ve para piyasası fonlarındaki 122 Milyar TL artış etkili olmuştur.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %32,3’ü özel sektörden, %6,5’i genel yönetimden, %1,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %2,2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %2,0’si özel sektörden, %0,4’ü genel yönetimden, %0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %0,1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %0,2 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."