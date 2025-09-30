M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
Geniş para arzı M3, Temmuz 2025 döneminde yıllık yüzde 40,8 büyümenin ardından Ağustos 2025 döneminde yıllık yüzde 38,5 büyüdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %42,9 olarak gerçekleşirken Ağustos ayında %38,1 olarak gerçekleşti.
Raporda şöyle denildi:
"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Temmuz 2025'te %46,3 iken Ağustos 2025'te %48,2 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Temmuz 2025'te bir önceki yıla göre %40,2 artmışken, Ağustos 2025'te %38,3 artmıştır.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Ağustos 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %38,5 oranındaki büyümede %22 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %11,7 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %2,4 oranındaki büyümede ise %0,8 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, onu %0,7 ile vadesiz YP mevduat izlemiştir.
Geniş para arzı M3, Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 570 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Bu artışta; vadesiz YP mevduatlardaki 159 Milyar TL, vadeli TL mevduatlardaki 190 Milyar TL ve para piyasası fonlarındaki 122 Milyar TL artış etkili olmuştur.
M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %32,3’ü özel sektörden, %6,5’i genel yönetimden, %1,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %2,2’si net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.
M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %2,0’si özel sektörden, %0,4’ü genel yönetimden, %0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve %0,1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %0,2 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."