M3 para arzında yıllık büyüme yüzde 30,5 oldu

Parasal sektör tarafından verilen kredilerde ise farklı yönlerde hareketler kaydedildi. Hanehalkına verilen kredilerin yıllık artış hızı 2,5 yüzde puan düşüşle temmuz ayında %41,6 olarak belirlendi. Finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerin yıllık artış hızı ise 0,2 yüzde puanlık artışla %34,4'e yükseldi.

Geniş para arzı bileşenlerinin yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde, vadeli mevduatların en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu görüldü. Temmuz ayında M3'te gözlenen %30,5 oranındaki yıllık büyümede vadeli mevduatlardaki artış %16,7 puanlık katkı ile öne çıkarken, vadesiz mevduatlar %9,8 puanlık katkı sağladı ve diğer kalemlerin etkisi sınırlı düzeyde kaldı. Aylık %3,9 oranındaki büyümede ise vadeli TL mevduatlardaki artış %1,4 puanlık katkı ile belirleyici oldu.

Rapordaki verilere göre M3 para arzı temmuz ayı itibarıyla 31.270.932 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. M3'ün alt bileşeni olan M3-M2 kalemi 3.122.115 milyon TL olup, yıllık büyümeye 3,0 yüzde puan, aylık büyümeye ise 1,3 yüzde puan katkı sağladı. Bu kalem içinde yer alan repo işlemlerinden sağlanan fonlar 970.894 milyon TL'ye, para piyasası fonları 2.037.565 milyon TL'ye, ihraç edilen menkul değerler ise 113.656 milyon TL'ye ulaştı. M2 para arzı 28.148.817 milyon TL olarak kaydedilirken, yıllık büyümeye 27,4, aylık büyümeye 2,6 yüzde puan katkı yaptı. M2-M1 kalemi 17.172.392 milyon TL düzeyinde gerçekleşti ve bu kalem içindeki vadeli TL mevduat 14.089.480 milyon TL'ye, vadeli YP mevduat ise 3.082.912 milyon TL'ye ulaştı. M1 para arzı 10.976.425 milyon TL olarak belirlendi; bu kalem içinde bankalar dışındaki para 903.395 milyon TL, vadesiz TL mevduat 2.945.460 milyon TL, vadesiz YP mevduat ise 7.127.570 milyon TL olarak kaydedildi.

Geniş para arzı M3, temmuz ayında bir önceki aya göre 1.172 milyar TL artış gösterdi. Aynı dönemde M1 280 milyar TL artmış olup, bu artışta vadesiz YP mevduatlardaki yükseliş etkili oldu.

M3'teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması incelendiğinde, büyümenin %26,9 puanlık kısmının özel sektörden alacaklardaki artıştan, %4,6 puanlık kısmının genel yönetimden alacaklardaki artıştan, %1,3 puanlık kısmının banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklardaki artıştan ve %0,4 puanlık kısmının net dış varlıklardaki artıştan kaynaklandığı görüldü. Diğer kalemler (net) ise %2,7 oranında azalış yönünde katkı yaptı.

Aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansımasında ise özel sektörden alacaklar %3,4 puan, genel yönetimden alacaklar %0,6 puan, banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklar %0,2 puan ve net dış varlıklar %0,05 puanlık katkı sağladı. Diğer kalemler (net) bu dönemde %0,3 oranında azalış yönünde etki gösterdi.