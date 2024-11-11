Maaşı yaklaşık 350 bin TL, başlangıç maaşı bile 3 bin dolar seviyesinde: Herkes o mesleğin peşinde

Son yıllarda, aşçılık mesleği çok tercih edilen bir kariyer seçeneği haline geldi. Eskiden popüler meslekler arasında doktorluk ve mühendislik ilk sıralarda gelirken, bugün TV programları ve yüksek maaşların da etkisiyle aşçılık ön plana çıkıyor. Gastronomi bölümleri ve aşçılık akademilerine olan talep de bu değişimi gösteriyor.

“Öğretmenler, mühendisler, hatta yargı mensupları bile bu mesleğe yöneliyor”

Birçok kişi, farklı mesleklerdeki deneyimlerini geride bırakarak aşçılık eğitimi alıyor. Show Haber’e konuşan bir grafiker, “Mesleğimi yapmıyorum çünkü asıl tutkumun aşçılık olduğunu keşfettim” derken, bir başkası ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni bırakıp mutfak yolculuğuna çıkma hikayesini paylaştı. Aşçılık akademisi yöneticisi Semi Çiloğulları, “Öğretmenler, mühendisler, hatta yargı mensupları bile bu mesleğe yöneliyor” dedi.

TV programlarının ve yarışmaların etkisi büyük

Eğitmen şef Cemal Erbaş, son yıllarda aşçılığa olan ilginin hızla arttığını belirterek, “Son 5-6 yılda bu alandaki popülarite çok fazla arttı” dedi.

Yarışma programları ve yemek temalı diziler, aşçılığı geniş kitlelere tanıtarak kariyer tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.

Başlangıç maaşları bile 3 bin dolar seviyesinde, şefler 10 bin dolar kazanıyor

Aşçılık, yurt dışında çalışmak isteyenler için de büyük bir fırsat sunuyor. Semi Çiloğulları, “Başlangıç maaşları bile 3 bin dolar seviyesinde. Kıdemli şefler ise 8 bin ila 10 bin dolar arasında kazanabiliyor” dedi.

Gastronomi eğitiminde neler öğretiliyor?

Gastronomi eğitimi, bıçak kullanma tekniklerinden çorba tariflerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Eğitmen şef Cemal Erbaş, “Kuzu tandır, Avrupa’nın ünlü şatobiryanı ve risotto gibi yemeklerin yanı sıra geleneksel iç pilav tarifini öğretiyoruz” dedi.

Gastronomi bölümlerinin üniversite giriş puanları, tıp fakültelerine yakın seviyede

Gastronomi bölümlerinin üniversite giriş puanları, tıp fakültelerine yakın seviyelere kadar yükseldi. Ancak üniversite eğitimi yerine aşçılık akademilerinden sertifika almayı tercih edenlerin sayısı da giderek artıyor. Çiloğulları, “Bu meslek tamamen kendini geliştirmeyle paralel; önü çok açık” ifadelerini kullandı.