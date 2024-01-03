Maaş zam oranı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve emeklinin beklediği oran belli oldu. 2024 yılı ilk 6 ayı için memur, memur emeklisi ve emeklilerinin alacağı zam aralık enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı yüzde 49,25 olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu ise merak ediliyor.

Bu gelişmeyle birlikte 7 bin 500 lira alan en düşük maaşlı emekliler ne kadar alacaklarını merak etmeye başladı. Yapılan zamla birlikte 10 bin 316 lira alması gerektiğini düşünen en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, Meclis'ten çıkacak karar sonrasında net alacakları maaşları görecekler.