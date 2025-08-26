Maç yayıncılığında ücret krizi büyüyor: Fiyatlar yüzde 550 yükseldi

Türkiye’de liglerin başlamasıyla futbol maçlarına olan ilgi arttı. Ancak liglerin üçüncü haftası geride kalmasına rağmen, taraftarların yoğun olarak maç izledikleri bölgelerdeki birçok işletmede yayın yok. Bunun altında artan yayın maliyetleri yatıyor.

Mekânlara 2,6 milyon liraya kadar ödeme çıkarıldığı iddia edilen yayıncı kuruluşa tepkiler giderek artıyor. 400 bin lira seviyelerinden 2,6 milyon liraya yükselen yayın hakkı, yüzde 550 artış anlamına geliyor.

Dükkan kirası kadar yayın hakkı ücreti talep edildiğini iddia eden işletmeciler, bu tutarın müşterilere yansıyacağını ve futbol ekonomisine büyük zarar vereceğini ifade etti.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy’deki sektör temsilcileri yayıncılık kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, eleştirilerle ilgili BeIN Sports cephesinden henüz yanıt gelmedi.

“Kiranın yarısı kadar yayın ücreti var”

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, ligin bitmesine 31 hafta kaldığını hatırlatarak, 1,2 milyon liralık ücretin haftalara bölündüğünde yaklaşık 39 bin lira yayın gideri çıktığını söyledi.

Yayın fiyatlarının 400 bin lira seviyelerinden 2,6 milyon liraya kadar yükseldiğini iddia eden Kalaycı, kiraların 80 bin lira civarında olduğunu, yayın hakkının neredeyse kiranın iki katı kadar olduğunu söyledi.

Fiyat artışları nedeniyle Nevizade’deki 50 işletmeden yalnızca 10’unun yayın hakkını alabildiğini aktardı.

"Yılda 2-3 maç iş yapıyor"

Türkiye’de Anadolu takımlarının maçlarının mekânlarda izlenmediğini ifade eden Kalaycı, en çok Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin izlendiğini, diğer takımların maçlarına rağbet olmadığını belirtti. Bu nedenle derbi maçlarda yayın ücretlerinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

BEYDER Başkanı Kalaycı, yayıncı kuruluşun resmi bir tarife belirlemediğini, bu nedenle devletin konuya el atması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu’da dar gelirli ailelerin bu fiyatlarla maç izleyemeyeceğini vurgulayan Kalaycı, Nevizade’ye taraftarın uğramadığını, mekânların boş kaldığını söyledi. Kafeteryalarda 30 lira olan çayın maç günleri 100 liraya çıkabileceğini, bunun da futbol ekonomisine zarar vereceğini ifade etti.

"Kadıköy'de sadece 1 işletme aldı"

Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER) Başkanı Sayın Süleyman Erdal Eroğlu, Kadıköy'de iki yıl öncesine kadar 150-200 işletmenin maç yayınladığını, geçen sene bu rakamın 20'ye düştüğünü, bu yıl ise sadece bir işletmenin maç yayını hakkını alabildiğini söyledi. Eroğlu, bunun için de 3 milyon 450 bin lira istendiğini iddia etti.

Eroğlu, maç yayın ücretlerinde enflasyon oranında artış istediklerini söyledi.

"Beşiktaş bölgesinde fiyatlar daha uygun"

Beşiktaş Esnafları Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz, Beşiktaş bölgesinde fiyatların diğer bölgelere göre daha uygun olduğunu belirterek, “Esnafın yüzde 30-40’ı yayın alamadı. Beşiktaş’ta alkolsüz mekânlara 700-750 bin liradan, alkollü mekânlara ise 1-1,2 milyon liradan yayın hakkı satıldı” dedi.

Dalmaz, fiyat artışlarının bu şekilde artması nedeniyle, bu bedellerin tüketicilere yansıtılacağını ve birkaç yıl sonra küçük esnafın bu yük altında ezileceği tespitinde bulundu.

Sistem nasıl işliyor?

Maçı dışarıda mekanlarda izlemek isteyenler mekanların tarifelerine göre maç keyfi yapabiliyor.

Bazı mekanlar sadece yayın parası alırken bazı mekanlar da yeme içme limiti koyarak limitin aşılması halinde yayın ücreti almıyor.