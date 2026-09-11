Macaristan dizel aracı olanlara ödeme yapacak

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Magyar, Avrupa’da daha önce benzeri görülmemiş bir dizel sıkıntısı yaşandığını belirterek, yükselen yakıt fiyatları karşısında dizel araç kullanan hanelere hedefli destek sağlanacağını duyurdu. Başbakan, arz sıkıntısını daha da artırabileceği gerekçesiyle yakıt fiyatlarına sınırlama getirmeyeceklerini ifade etti.

Macaristan Başbakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin yaklaşık bir milyon dizel araç sahibi ve ailesine doğrudan destek sağlayacağını bildirdi. Destek kapsamında belirli şartları taşıyan araç sahiplerine nakit ödeme yapılacak.

Magyar’ın açıklamasına göre azami 150 beygir gücüne sahip dizel araçların sahiplerine Aralık ayına kadar toplam 20 bin forint ödeme yapılacak. Söz konusu miktarın yaklaşık 64 dolara karşılık geldiği belirtildi.

Dizel piyasasında arz sıkışıklığı

Küresel dizel piyasasında son haftalarda arz koşullarının önemli ölçüde sıkılaştığı ifade ediliyor. Sektör yetkilileri, sınırlı yedek rafineri kapasitesi, Rusya’nın ihracat yasağı ve yaklaşan kış döneminde ısınma talebinin artacak olması nedeniyle arz sıkışıklığının kış boyunca devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Normal koşullarda ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci dizel ihracatçısı olan Rusya’nın ihracat yasağını 30 Eylül’e kadar uzatması da piyasadaki arz koşullarını etkileyen gelişmeler arasında yer alıyor.

Orta Doğu’dan sağlanan dizel arzında da kısıtlamalar yaşanıyor. İran kaynaklı gerilimler ve Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye faaliyetlerinin azalması, bölgeden gerçekleştirilen arzın sınırlanmasına neden olan unsurlar arasında gösteriliyor.

Macaristan’da rafineri baskısı

Macaristan’daki yakıt arzı üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise ülkenin petrol şirketi MOL’ün Tuna Nehri kıyısında bulunan ana rafinerisinin düşük kapasiteyle çalışmayı sürdürmesi oldu.

Rafinerinin kapasitesi, Ekim 2025’te ham petrol işleme ünitelerinden birinde meydana gelen yangının ardından düşmüştü. Rafinerinin düşük kapasitedeki çalışmasının, ülkedeki arz koşulları üzerindeki baskıyı artıran unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Çiftçilere de destek verilecek

Macaristan Başbakanı Magyar, dizel araç sahiplerine yönelik nakit desteğin yanı sıra çiftçilere de destek sağlanacağını açıkladı. Çiftçilere yönelik yardımın özel tüketim vergisi iadesi yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Hükümetin açıkladığı destek kapsamında azami 150 beygir gücündeki dizel araç sahiplerine Aralık ayına kadar toplam 20 bin forint ödeme yapılacak. Yakıt fiyatlarına yönelik bir sınırlama uygulanmayacağı belirtilirken, dizel arzındaki küresel sıkışıklığın kış döneminde de devam edebileceği yönündeki uyarılar gündemdeki yerini koruyor.