Macaristan ile savunma sanayii iş birliği derinleşiyor

ANKARA (EKONOMİ)

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, işbirliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Türkiye ile Macaristan arasındaki savunma sanayii diyaloğu; yalnızca ticari bir ilişki değil, karşılıklı güvene ve uzun vadeli stratejik hedeflere dayanan bir ortaklık vizyonu taşımaktadır. Bu vizyon doğrultusunda derin ve anlamlı iş birliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Verilen bilgide ASELSAN ve Nurol Makine’nın Macar şirketi 4iG SDT ile ayrı ayrı işbirliği mutabakatına varıldığı ve imzaların atıldığı belirtildi. Buna göre, Nurol Makine’nin envanterinde bulunan ve Macaristan’da Gidran markasıyla satılan zırhlı araçlarla başlayan işbirliği daha da ileri taşınacak. Gidran zırhlılarının satışında “münhasır distribütörlük” hakkı tanınacak. Nurol Makine, Macaristan’da da bir şirket kuracak. Şimdiye kadar 100 dolayında üretimi bulunan Gidran zırhlı araçlarının 400’ü aşan sayıda üretiminin önü de açıldı.

Ayrıca ASELSAN ile varılan mutabakat ile de Macaristan’da ASELSAN’ın bir şirket kurması gündeme geldi. ASELSAN ve 4iG SDT kritik teknolojilerin ortak geliştirilmesi, uzaktan komutalı silah sistemleri, İHA karşıtı teknolojiler ve hava savunma çözümleri üretmek üzere ortak girişim kurulabilecek.

Savunma Sanayii Başkanı ASELSAN ile varılan mutabakatın Ortak Girişim kurulmasına yönelik İyi Niyet Beyanı, Nurol Makine ile Stratejik Ortaklık Kurulması Anlaşması kapsamında olduğu belirtildi.