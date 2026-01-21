  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 182 maden sahası ihale edecek
Takip Et

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 182 maden sahası ihale edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 182 maden sahası ihale edilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 182 maden sahası ihale edecek
Takip Et

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale edilecek 182 maden sahasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleler, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satacakÖzelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satacakEkonomi
Altın yükselişini sürdürüyor: Jeopolitik gerginlikler altını zirveye taşıdıAltın yükselişini sürdürüyor: Jeopolitik gerginlikler altını zirveye taşıdıAltın Haberleri

 