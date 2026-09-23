Madenciler iş kazalarına önlemek için Güvenli Madencilik Forumu kurdu

MEHMET KAYA/ RİZE

Takımlar, Çayeli Bakır ev sahipliğinde yeraltı, yangın, deprem, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği kategorilerinde belirlenmiş senaryolar dahilinde arama-kurtarma ve diğer alanlardaki becerilerini sergileyecekler. Yarışmanın başlangıcında düzenlenen açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, bu faaliyetin ulusal çapta afetlere hazır olma açısından önemli bir platform haline geldiğini anlattı. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da dördüncüsü düzenlenen yarışmanın, bilgi ve deneyim paylaşımı yönüne vurgu yaparak, oluşturdukları bir forum ile iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenli bilgi paylaşımı başlattıklarını da hatırlattı.

Abdullah Tancan törendeki konuşmasında Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin Bakanlık olarak “kırmızı çizgileri” olduğunu vurguladı. Denetim faaliyetleri hakkında bilgi veren Tancan, “Bu amaçla maden sahalarımızın denetimlerini az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdık. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az iki ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az dört kez denetliyoruz” dedi. Tancan, denetim yanında arama-kurtarma alanında eğitim faaliyeti sürdürdüklerini de vurgulayarak, inşa edilen 11 parkurda, 5 bin 408 kişinin depremde, enkazda arama kurtarma ile hafif arama ve kurtarma eğitimi verildiğini kaydetti.

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz da madenciliğin başta çevre olmak üzere olumsuz algılarla anıldığını vurgulayarak, sektör olarak “Önce insan, Sonra çevre, Ondan sonra katma değerli madencilik” yaklaşımı benimsediklerini söyledi. Bu kapsamda uluslararası iyi uygulamaları örnek alarak standartlar oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, arama kurtarma yarışmasının temel yaklaşımı bilgi ve deneyim paylaşma, birlikte öğrenme amacıyla da bu çerçevede oluştuğunu anlattı.