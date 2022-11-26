Madeni yağ ihracatı yüzde 188 arttı

Turkchem Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. İki yılda bir düzenlenen fuar kapsamında geçekleştirilen 'Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı ve Kullanımı' panelinde konuşan Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak, Türkiye'de madeni yağ sektörünün son beş yıllık büyümesinin yaklaşık yüzde 188 olduğunu, kimya ihracatının ise yüzde 71 büyüdüğünü söyledi. Koçak, madeni yağ sektörünün kimya ihracatının üzerinde bir büyüme yakaladığını kaydetti.

Madeni yağın, kimya içinde bir sektör olduğunu belirten Koçak, yaklaşık 3,25 trilyon dolarlık kimya ihracatında söz sahibi ilk 10 ülkenin Amerika, Çin, Japonya ve Avrupa Birliği'nin diğer 7 ülkesi olduğunu bildirdi. Koçak, "Yani gelişmiş ülkeler, aynı zamanda kimyada da gelişmiş ülkeler. Dolayısıyla bu ilk 10 ülke dünya kimya ihracatında yüzde 61'lik bir paya sahip. Türkiye'de ise, 2017-2021 yılları arasında son 5 yılda kimya ihracatımız yaklaşık yüzde 71 artmış. Yani yüzde 82'lik Çin'in ihracatından sonra ikinci büyük gelişimi göstermişiz. Bu rakamı önemsiyoruz çünkü kimya ihracatında söz sahibi olan ülkeler arasında Güney Kore, Hindistan, Endonezya gibi ülkeleri geçmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Toplam madeni yağ ihracatı 463 milyar dolar

Dünya madeni yağ sektörünün büyüklüğünün ihracat açısından, kimya ihracatının yaklaşık yüzde 14'ü olduğunu belirten Koçak, "Yani 3,25 trilyonluk dünya kimya ihracatı var. 463 milyar dolarlık da madeni yağ ihracatı var. Dolayısıyla madeni yağ ihracatının, dünya kimya ihracatındaki yeri önemsenecek bir yerdir. Aynı zamanda yüzde 14'lük payın da her sene arttığını görüyoruz. Türkiye madeni yağ sektöründe ise, son beş yıllık büyüme yaklaşık yüzde 188. Madeni yağda, kimya ihracatının üzerinde bir büyüme yakalamışız. " dedi.

EPDK lisanslı 124 firma var

Madeni yağın her sektörde kullanılan bir ürün olduğunu belirten Koçak, Türkiye'de madeni yağ üretimi için bir izin sürecinin olduğu, aynı zamanda üretilen ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) onayının olması gerektiğini söyledi. Koçak, Türkiye'de madeni yağ sektörünün bilinçli büyüme içerisinde olduğunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans almış firma sayısının 124 olduğunu belirtti.

Atık madeni yağ lisansı almadan, atık lisanslı bir firma kurulamadığını; hem EPDK'dan hem Çevre Bakanlığı'ndan izin zorunluluğunun olduğunu aktaran Koçak, atık madeni yağ lisansı alan firma sayısının ise 22 olduğunu ifade etti.

Atık yağda denetim zorunluluğu

Özellikle son yıllarda çevreyle ilgili duyarlılık arttığı için madeni yağ sektöründe geri dönüşüm yağının bazı ürünlerde kullanılmaya başlanıldığının altını çizen Koçak, şunları kaydetti: “Aslında atık yağ diyoruz ama atık yağ biraz kulağa hoş gelmiyor. Ben geri dönüşüm demek istiyorum. Çünkü atık yağ dendiği zaman sanki kullandığınız ürün kalitesiz bir ürünmüş gibi ama bu demin bahsettiğim 22 atık yağ firması içerisinde gerçekten bu işi düzgün yapan firmalar. Zaten bunlar TÜBİTAK, Çevre Bakanlığı ve EPDK tarafından denetleniyor. Bizim atık yağ ya da geri dönüşüm yağ kullanımıyla ilgili kanuni bir zorunluluğumuz var. Satışı yaptığımız madeni yağda şu anda yüzde 8'i kadar kullanmak zorundayız.”

“Geri dönüşüm yağı kullanıyoruz”

Türkiye'de tüketicinin atık yağ kullanımına hazır olmadığını, arabasına aldığı yağda 'atık yağ kullanılmıştır' etiketi gördüğü zaman o yağı kullanmak istemeyebileceğini söyleyen Koçak, "Tüketicinin kafasında ön yargı var. Onun için atık yağ yerine ‘geri dönüşüm yağı’ ifadesini kullanmamız lazım. Amerika'da, Avrupa'da gelişmiş ülkelerde geri dönüşüm yağı kullanılıyor. Hem geri dönüşüm hem de atık yağın ekonomiye kazandırılması için şu anda; atık yağ ya da, geri dönüşüm yağını biz madeni yağ ürünlerinde kullanıyoruz, kullanmak da zorundayız. Sektör olarak atık yağların en çok kullanıldığı yerler, motor yağları." şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye'nin madeni yağı hem ihraç hem de ithal eden bir ülke olduğunu ifade eden Koçak, "2021 sonrası ihracatımız kilogram bazında çok fazla. Yüksek dövizin yarattığı dezavantajdan dolayı ithal girdi maliyet oranımız çok yüksek. Dolayısıyla biz katma değerli ürünler üretip daha kârlı mal satalım istiyorsak bu geri dönüşüm yağlarını da kullanmamız gerekiyor.” dedi.

“Türkiye madeni yağda marka olmaya başladı”

Kimya sektörünün birim ihracat fiyatının yaklaşık 1-1,2 dolar civarında olduğunu, madeni yağ sektörünün ise 2 doların üzerine çıktığını belirten Koçak, devamında şunları söyledi: “Türkiye'de geri dönüşüm yağlarını kullanarak verimliliği artırmak, bununla birlikte ihracatta karlılığımızı artırmak zorundayız. Madeni yağ sektöründe dünyada bir marka olmaya başladık. Uluslararası firmalara fason üretim yapan birçok firmamız var. Türkiye her sektörde büyüdüğü gibi savunma sanayinde de büyüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yerlileşme ve millileşme için yaptığı çalışmalar içerisinde de bazı firmalarımız yer alıyor. Artık uçak yağını üretebilecek madeni yağ tesislerimiz var. Yani bizler madeni yağ konusunda ne Avrupa'nın, ne de Amerika'nın gerisindeyiz. Şu anda iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim."