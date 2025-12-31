Mahfi Eğilmez 2026 enflasyon tahminini açıkladı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2024'te enflasyon yüzde 44'lerde bitti şimdi 30 gibi tahmin ediyoruz. Bir düşüş var. Buna başarı yoktur diyemeyiz, çok büyük bir başarı da diyemeyiz. Yüzde 44'ten 30'a inmiş olması başarıdır. 2026 sonu için IMF yüzde 21, OECD yüzde 20,8, OVP yüzde 16 öngörüyor. Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 24-25 gibi bir yerde olmasını bekliyorum. Yüzde 16 zor görünüyor. Bunun için beklentilerin durumu da önemli. Beklentiler kırılmış değil. Reel sektör yüzde 35 civarında bekliyor. Reel sektör o beklentiye göre fiyat ayarlayacak, kararı ona göre alacak. O kırılmayınca biraz zor iş.

"Büyüme 2026 sonu yine yüzde 3,7 civarında olacak"

Türkiye'nin potansiyel büyümesi yüzde 5 civarında. 2025'i yüzde 3,7 ile bitirirsek potansiyel büyümenin üçte bir altında bitirmiş olacağız. 2026'da aşağı yukarı yüzde 3,5 bekleniyor. IMF yüzde 3,7, OECD yüzde 3,4, OVP yüzde 3,8 bekliyor. 2026 sonu yine yüzde 3,7 civarında olacak. Enflasyonu yüzde 20'ye indirmeyi düşünüyorsak bu büyüme oranı da normal bir şey.

İşsizlik yüzde 8,5'le kötü değil. Türkiye'nin doğal işsizlik oranı yüzde 8-8,5 civarında. Oradan büyük bir sapma yok. Geniş işsizlik tanımına bakınca işsiz sayısından daha fazla başvuru yapmamış insanlar var. Bunu katınca yüzde 29,6 gibi çok yüksek bir yere çıkıyoruz. Burada ciddi başarısızlık var.

"Bütçe açığı yüzde 3 civarında bitebilir"

Bütçe açığı olarak değerlendirdiğimizde Türkiye başarılı. Deprem kabaca 100-110 milyar dolarlık bir fatura geldi. Büyük kısmı bütçeden karşılandı. İki yılı çok etkiledi. Bütçe açıklarını yüzde 3'ün üzerine çıkardı. Bu yıl yüzde 3 civarında bitebilir. 2026'da bunun daha da düşük olacağını düşünüyorum. Yeniden 3'ün altına gelebiliriz.

İthalattaki artış hızı yavaşladı. Bizim turizm gelirlerimiz çok yüksek. İhracatımız da fena değil. Dış ticarette kötü olduğumuzu öngörmüyorum.

Rezervlerde konjonktürel bir artış görünüyor. Sıcak parayı Türkiye'ye çekecek durumdayız. Faiz öyle bir yerde ki netin yüzde 30 diyelim faizin. Kasasında doları duran TL'ye çeviren kişi bunu alıyor. Dolar kuru enflasyon kadar artmıyorsa aradaki farkı dolar faizi olarak alıyor. Yıl sonuna 195 milyar dolar gibi bir rezervle gireceğiz. Bunun 70 milyar doları Merkez Bankası'na ait. Rezerv rezervdir. Eksi net rezervler gördüğümüz için bu durum iyi.

"Dışarıdaki en büyük risk Trump"

Dışarıda gördüğüm en büyük risk Trump'la ilgili. Trump'ın yarın ne yapacağını bilmiyoruz. Alacağı bir karara Türkiye de dahil olabilir. Asıl risk ABD. Ortadoğu'da savaş çıkacağını zannetmiyorum. ABD'nin de Çin veya Rusya'yla sıcak savaşa gireceğini de düşünmüyorum. Tek sorun Trump böyle bir adım atar mı atmaz mı endişeler var.