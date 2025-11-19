Mahfi Eğilmez: Asgari ücret zammı yüzde 30’dan aşağı olmamalı

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı yayında ekonomiye yönelik yaptığı değerlendirmelerde, enflasyon, asgari ücret zammı ve vergilerle ilgili açıklamalar yaptı.

Eğilmez, enflasyon beklentilerindeki görünüme yönelik, "Enflasyon beklentilerinin iyileşmesi için olağanüstü şeyler olması lazım. Reel sektörün beklentisinin yüksek olması fiyatlama davranışlarının tahmin ettiğimizden yukarıda olduğunu gösteriyor. Beklentiler açısından oraya bakmak daha doğru” derken, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yüzde 30'lar baraj gibi kabul edilir. Arjantin yüzde 290'lardan Türkiye 80'lerden geliyor. İkisi de 30'larda takılma eğiliminde. Balonu almak ayrı ama ondan sonra direnci kırmak ayrı bir şey.”

Asgari ücret zammı

Eğilmez, 2026 yılı asgari ücret zammına yönelik değerlendirmelerinde de şunları ifade etti:

“'Asgari ücret şu kadar olsun'dan ziyade yılbaşında neydi ne kadar değer kaybettik. 2025 başında 22 bin liralık asgari ücret bugün nereye geldi. Yüzde 30'luk değer kaybını eklesek en az 28 bin yapmamız lazım ki yılbaşına dönelim. Bunun üstüne prim koyacaksak 30 bin yapmak gerekiyor. Yüzde 30 zamla 28 bin 735'e gelirsek kabaca bütün bir yılın satın alma gücünü karşılamış oluyor. Bundan aşağı olmamalı, aksi takdirde ücretliye yıkmış oluyoruz tamamen enflasyonu.”

“Sorun vergi gelirlerinde değil”

Ünlü iktisatçı, “Bütçede ilk bakışta büyük bir sorun görünmüyor. Vergi gelirlerinde sorun yok harcamalarda var gibi görünüyor. Bütçede giderleri biraz daha kontrol etsek daha iyi yerlere varacağız” derken, kurlara yönelik de şunları söyledi:

“Sepet kur yarım dolar, yarım euroyu gösteriyor. Burada yüzde 27 artmış. Enflasyonun yüzde 28-29 civarında olması paralel gitmiş. Lehimize olan şey euronun daha hızlı yükselmiş olması. Çünkü bizim borçlarımız, ithalata ödediğimiz paralar ağırlıklı olarak dolarla ama gelirlerimiz euroyla. Sepet kurun euro lehine olması bizim açımızdan iyi bir gelişme."