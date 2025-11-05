Mahfi Eğilmez: Ben olsam aralıkta faizi değiştirmem

Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin cuma günkü enflasyon raporunu öncesinde CNBC-e yayınında konuşan iktisatçı Mahfi Eğilmez, toplantıya ilişkin, "Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini aralığını değiştirmesi lazım. Gerçekçi bir yaklaşımla onu değiştirmelerinde yarar var" dedi.



Ekim ayı enflasyon verisini değerlendiren Eğilmez, "Enflasyonda ufak tefek düşüşler olsa da beklendiği gibi gitmiyor. Belli ki yüzde 30'un altına gelmeyecek. Yüzde 31'le bitirebilirsek iyi görünüyor. Yüzde 32 civarında bitecek gibi görünüyor. Türkiye enflasyonda beklentileri kıramadı" dedi.

Mahfi Eğilmez, toplantıya ilişkin "Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini aralığını değiştirmesi lazım. Ama onlar farklı bakıyorlar. Gerçekçi bir yaklaşımla onu değiştirmelerinde yarar var. Merkez Bankası bu işin tahmin edildiği gibi gitmediğini kendileri söylüyor. Ben olsam aralıkta faizi değiştirmem" yorumunda bulundu.

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

"Cari açığımız iyi gidiyor, kontrol altında"

Eğimez, dış ticaret verileriyle ilgili olarak "Dış ticarette kötü gitmiyoruz. Cari açığımız iyi gidiyor, kontrol altında. Cari dengemiz geçmiş yıllara göre iyi gitti. Bu büyümedeki düşüşle yakından ilgili. Olumlu tarafı cari açığın düşmesi dövizde daha az sıkıntıya girmemiz, olumsuz tarafı büyümedeki düşüşün bunu etkiliyor olması. Yine de olumlu tarafından bakmak lazım. Düşük büyümeye göre ithalattaki düşüşün daha hızlı olması lazım. Hâlâ ithalatımız yüksek" ifadelerini kullandı.

"Fed faiz indiriminden vazgeçebilir"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik konuşan Eğilmez "Kapanma sürecinde özel sektörde tarım dışı istihdamın artıyor olması iyi bir şey. Fed'in kararı için erken. Fed'in baktığı şey enflasyon yanında istihdama da bakıyor. İstihdamda olumlu gelişme olunca faiz indirip de istihdamı 'geliştireyim'den vazgeçebilir. Enfalsyonda hedefin yüzde 50 üzerindeler çünkü" diye konuştu.