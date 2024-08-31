Mahfi Eğilmez, "Bir Çin atasözü der ki..." hatırlatmasıyla uyardı!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, faize yönelik söylemlerinin dönemsel olarak farklılaşması eleştirileri üzerine yazdığı “Dün Haramdı, Bugün Kurtarıcı” yazısını bu kez genel tabloyu anlatarak, bir atasözüyle örneklendirdi. Mahfi Hoca, faizdeki çelişkiyi örneklerle anlattı.

Eğilmez, enflasyondaki yükseliş döneminde faize yönelik artırım, sonrasında da ekonomideki üretim ve istihdam göstergelerinin bozulmasıyla indirim tavsiyelerinin anlaşılmamasına yönelik analizi yineledi. Eğilmez, bu kez faizdeki çelişkiyi çizdiği tabloda verdiği senaryolarla anlattı.

Eğilmez, “Faizdeki çelişkimiz şu” diyerek, carry trade üzerinden faiz, büyüme ve durgunluk tasvirini şu şekilde yaptı:

“Gerçek enflasyon açıklananın kabaca bir kat üzerinde. Mevduat faizleri ise açıklanan enflasyonun 10-15 puan altında. Kur da fazla oynamıyor. Bu durumda dövizden TL mevduata dönenler 3 ayda (vade sonunda tekrar döviz alınca) yaklaşık yüzde 8-10 döviz faizi kazanmış oluyorlar.

Böyle bir ortamda faizi artırsan dövizden dönenlere ek faiz geliri kazandırıyorsun, büyüme düşüyor, işsizlik artıyor.

Faizi indirsen bunlar tekrar dövize dönüyor ve kur yukarı gidiyor, Merkez Bankası rezervleri düşüyor, enflasyon yükselişe geçiyor.

Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor, enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi slumpflasyona girebilir.”

Eğilmez, çizdiği tablo sonrasında bir Çin atasözü paylaştı:

“Çin Atasözünde söylendiği gibi: Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez.

Her ne kadar Eylül, Ekim gibi iki puan faiz indirimi önermiş olsam da gidişe bakarak o zaman karar vermek lazım. Bu konudaki kesin düşüncemi Eylül enflasyonunu ve ikinci çeyrek büyüme verisini görünce açıklayacağım.”