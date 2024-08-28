Mahfi Eğilmez: Ekonominin görüntüsü bizi slumpflasyona götürüyor

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı haberler/mahfi-egilmez-anlatti-buyumenin-dustugunun-uc-isareti-h3396">yayında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomide büyümenin ikinci çeyrekte düşeceği beklentilerine dikkat çeken Eğilmez, kendisinin aynı şekilde öngörüsü olduğunu söylerken, öncü göstergeleri şu şekilde açıkladı:

“Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. İkinci çeyrekte büyümenin düşeceği tahmin ediliyor. Nereden anlıyoruz? Sinyallere bakıyoruz. İmalat sanayi kapasite kullanımı son 4 aydır sürekli düşüşte. Kapasite kullanımının düşüyor olması üretim düşüyor demektir.

İkinci gösterge imalat PMI endeksi. Geleceğe dair beklenti ne, mal sipariş ediyor musun, üretim için girdi alıyor musun bunları gösteriyor. Burada 50 ve üstü ise iyimser demek. 50'nin altı 40'a kadar kötümser. Bizde 47,20'ye kadar gerilemiş. Geleceğe dair beklentilerde de bazı sorunlarımız var.

Bir başka gösterge Bahçeşehir Üniversitesi'nin BETAM enstitüsü var, tahmin yapıyor. Çok sayıda öncü göstergeyi değerlendirerek tahmin yapıyor, bayağı tutarlı oluyor. Onların tahminine göre, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,7 daralma bekleniyor, yıllık olarak da yüzde 0,6 küçülme öngörüyorlar.

İkinci çeyrekte küçülme olduysa enflasyon da yüksek, bu bizi slumpflasyona götürüyor. Ekonominin büyüme görüntüsü böyle. Bu beklenen bir şey."

Enflasyon beklentisi TCMB’den yüksek

Mahfi Eğilmez, yurt içinde yükselen döviz talebine yönelik, "KKM miktarında azalma var. Hem döviz mevduatında hem TL mevduatta artış var. Dolarizasyon yüzde 47,9'a düşmüş gözüküyor. Bu 2021'de yüzde 62'lere çıkmıştı. Hala yüksek ama gerileme var, iyi haber" ifadelerini kullandı.

Eğilmez, yıl sonu enflasyon beklentilerine yönelik, Merkez Bankası’nın yüzde 42 olan üst bandının bir miktar daha üzerinde olarak yüzde 45 seviyesinde bir beklentisi olduğunu açıkladı.

Açıklanan son dış ticaret verilerini de yorumlayan Eğilmez, dış ticaret açığının düşmesinin Türkiye'nin lehine olduğunu, altın ithalatına getirilen kotanın da bunda etkisi olduğunu vurguladı.

"DPT yeniden kurulmalı"

Son günlerde yeniden kulislere konu olan Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) yeniden kurulmasına yönelik Eğilmez, "Son derece iyi yetişmiş insan yetiştiren kurumdu DPT. Çok iyi işler yapıyorlardı. Niye kaldırdık ben de bilmiyorum. Yeniden kurulması lazım, kurarken alınacak elemanları çok seçmemiz lazım. DPT'nin olmaması büyük kayıp. Devlet ve özel kurumlar için vizyon sağlıyordu" ifadeleriyle olası çalışmayı destekledi.