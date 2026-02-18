Mahfi Eğilmez: Enflasyon raporunu tatmin edici bulmadım

İktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporunu CNBC-e yayınında değerlendirdi.

Mahfi Eğilmez, "Vatandaş, reel sektör bunu nasıl anlayacak? Bir hedef koyarsın bu kadar basit. Yüzde 15-21 diyorsun yüzde 30 fark var arada. Böyle iletişim olmaz" diyerek raporu tatmin edici bulmadığını söyledi.

Yılın ilk enflasyon raporu hakkında konuşan Eğilmez, "Raporu tatmin edici bulmadım. Tahmin ya da hedef OVPde yüzde 16. Merkez Bankası'nın da öyleydi. Yeni raporda tahmin aralığı yüzde 15-21'e çekildi, 16'yı korudu. OVP'yi değiştirmeden hedefin değişme şansı yok. Karmakarışık bir sistem yarattılar, böyle olmaz. Vatandaş, reel sektör bunu nasıl anlayacak? Bir hedef koyarsın bu kadar basit. Yüzde 15-21 diyorsun yüzde 30 fark var arada. Böyle iletişim olmaz" dedi.

Ocak ayı bütçesinin 214,5 milyar lira açık vermesinin ardından bütçe verilerini değerlendiren Mahfi Eğilmez şunları söyledi: "Bütçe gelir ve giderleri yüzde 55 civarında arttı. Öyle bakınca sorun yok gibi. Faize ayrı bakınca geçen yıl ocak ayında 163 milyar lira iken bu ocakta 456,4 milyara çıkmış. Yüzde 180 artmış. Bu geçmişten gelen borçların yığılmasıyla ilgili. Enflasyon farkından kaynaklanıyor. Bütün yıl böyle gider mi, gitmiyor. Faiz ödemeleri niye artıyor? Borçlanma büyüyor. 2024'te 2023'e göre iç borç artışı yüzde 54,5, 2025'te yüzde 64,4. Borçlanma artınca ister istemez faiz yükü artarak gidiyor. Bu enflasyon böyle gittikçe faiz ödemeleri de artacak. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde yüzde 71 oranında artış var. Dahilde alınan KDV'de yüzde 90 artış var. Burada enflasyon ve denetim etkisi var."

"16,6 milyar dolarlık net hata noksan finanse etmişiz"

Cari açık geçen yılı 25,2 milyar dolar seviyesinde tamamlanmasına ilişkin Mahfi Eğilmez "Kabaca 20 milyar dolarlık bir finansmanımız var. Bunların üzerine 16,6 milyar dolarlık net hata noksan eksi. Çıkmış para. Bunu da finanse etmek zorunda kalmışız. Rezerv varlıklarımız 22 milyar dolar azalma olmuş. Bununla bu işi finanse etmişiz. Bizim sıkıntımız net hata noksan" diye konuştu.