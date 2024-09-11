Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için tahminini açıkladı!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e yayınında eğerlendirdi. ABD enflasyon verilerini değerlendiren Eğilmez "Enflasyon gayet kontrollü gözüküyor. Bir sorun yok. Büyüme düşmediği sürece sıfırlara yaklaşmadığı sürece stagflasyon görünmüyor. Şu an öyle bir tehlike görmüyorum. Yüzde 0,25 faiz indirimi şimdilik makul görülüyor" dedi.

Trump-Harris münazarasına ilişkin konuşan Eğilmez "Bariz bir üstünlük yoktu. Trump sakin olmadığı için öbür taraf kazanıyor bence. Çoğunluk saldırganlığı sevmiyor. Biz kendi doğrularımıza göre gidersek kim gelirse gelsin geçiniriz" diye konuştu.

"OVP'de tahminler yönünden tutarlılık göremiyorum"

Mahfi Eğilmez, geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine yönelik "İlkelerde bakınca benim anladığım yapısal reformla burada anlatılanlar birbirine uymuyor. Hukuk, yargı bağımsızlığı, demokrasinin iyileştirilmesi gibi şeyler çok önemli. Yapısal reformlar diye bunlar getirilebilir ama çok zor. Birinci ay ne yapacaksın, böyle bir şeyleri göremiyorum. Bir temenni haline dönüşüyor. İlke yönünden ben bunu program olarak göremiyorum. Tahminler yönünden tutarlılık göremiyorum. Büyümeye bakıyorum; bu yıl yüzde 3,5 büyüme öngörüsü yüksek bir tahmin. Bu benim gözümde maksimum yüzde 2-2,5 civarında. Enflasyonda 2025'te yüzde 17,5'e iniyoruz, büyüme yüzde 4'e çıkıyor. Bunun olması için beklentilerin son derece olumlu hale gelmesi lazım. Bunun için gereken de yapısal reformlar, o da yok." dedi.

"Bu ne kadar gerçekçi bilmiyorum"

Eğilmez "Yıllardır 8-9 binler 12-13 bin kişi başı gelirde gidip gelen ekonomiyiz. O yüzden orta gelir tuzağından çıkamıyoruz. Çıkmak için 20 binleri yakalamak lazım. Bu OVP'ye bakınca 2027'de 20 bin 420 dolarlık kişi başı gelire ulaşacağımız görünüyor. Dolar kurunu baskılayıp düşük tutarsanız enflasyonun yüksekliğinden yararlanarak GSYH dolar cinsinden yüksek çıkıyor. Bu ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Kura bakınca TL'yi değerli tutacağımız anlaşılıyor. 20 bin dolar çok gerçekçi görünmüyor." diyek onuştu.

"Göstergeler ekonominin durgunluğa gittiğini gösteriyor"

Eğilmez, işsizlik ve sanayi verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sanayi üretiminde düşüş var geçen yıla göre, İnşaat maliyeti artış hızında düşüş var. Bütün bu düşüşlere karşılık işsizlikte de düşüş var. Bu düşüşe sanayiciler karşı çıkıyorlar. KOBİ'ler vs. nasıl oluyor da işsizlik düşüyor diyor. Talepteki düşüş ekonomide daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Otomobil, konut satışlarında da gerileme var. bunlara bakınca işsizliğin artıyor olması lazım. Bir sonraki ay net bir şekilde göreceğiz. Tüm göstergeler ekonominin yavaş yavaş durgunluğa gittiğini gösteriyor" şeklinde görüş belirtti.

"Fitch'in not artışı olumlu gelişme"

Fitch'ten gelen not artırımının olumlu olduğunu belirten Eğilmez, "Fitch üç büyük kredi kuruluşundan biri. B+'dan BB- durağana geldik fakat birinin artırması yetmiyor. Biri daha artırırsa o çok daha olumlu etki yapacak. Fitch'in artırması ile üç artış gelmiş oldu. Esas onların baktığı şey para politikasında doğru yerdeyiz, Merkez Bankası rezervleri belli yere gelmiş. Bunlara bakınca not artışı olumlu gelişme" dedi.

"Enflasyon eylülde yüzde 40'ın altına inerse faiz indirilebilir"

Faiz indirimi öngörülerinin 2025'e bırakıldığına dikkat çeken Eğilmez, "Büyüme elden gitmeye başlayınca bir faiz indirimine gidilir. Ben ufak ufak gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eylül enflasyonu 40'ların altına geldiyse yavaş yavaş buralara girmek lazım. Piyasaya moral vermek amacıyla" dedi.

Eğilmez, Türkiye'nin olası BRICS üyeliğiyle ilgili olarak "BRICS'i bir alternatif olarak koymak yanlış ama dışında kalmak da yanlış. Batı'yla ilişkimiz devam edebiliyorsa burada yer alalım, sorun yok" diye konuştu.

iPhone 16 fiyatının asgari ücretin 3,82 katı olmasını değerlendiren Eğilmez, "2020'de 4,7'den 3,8'e gerilemesi doların baskı altında olduğunu gösteriyor. Son dönem daha ziyade carry trade etkisi" ifadelerini kullandı.