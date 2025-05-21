Mahfi Eğilmez faiz indirimi için tahminini açıkladı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e’de katıldığı yayında değerlendirdi.

Eğilmez, Merkez Bankası'nın yarın yapacağı Enflasyon Raporu toplantısı öncesindeki değerlendirmesinde, enflasyon tahminini güncelleme için “şu anda çok da ihtiyaç görünmüyor” derken, “Trump'ın tavrı değişti, yumuşama var. Revizyon yapmak şu aşamada gerekmeyebilir. Yazı görüp ondan sonra bakmak lazım. Yurt içinde ve dışında olup bitene bakınca şu anda yukarı yönlü revizyonu gerektirecek bir şey yok” dedi.

Ünlü iktisatçı, “Merkez Bankası'nın gözlüğüyle bakınca sıraladıkları gerekçeler hiçbir adım atmamasını gerektiriyor. Kendi gözlüğümle bakınca da aynı durumdayım. Ama asıl ağustos, eylülden sonra bakacağım. Mal fiyatlarının artış hızında yavaşlama var. Hizmetlerde inanılmaz yükselme var. Sırta masaj yapan bir alet aldım. Bunu 750 liraya aldım. 3 lahmacun da 750 lira. Lahmacunun bu fiyatta olduğu yerde böyle bir aletin 4-5 bin lira olması lazım” dedi.

“Firmalar zor durumda”

Merkez Bankası’na yönelik “Piyasalarda inanılmaz bir faiz indirimi baskısı var” diyen Eğilmez, “Firmalar zor durumda. Kapanan ufak çapta şirketler var. Hepsinin baskısı faizin indirilmesi yönünde” diyerek faiz indirimi için tarih verdi:

“Haziranda olmazsa bir sonrakinde faiz indirimi gelecektir diye tahmin ediyorum. Temmuz toplantısını indirim yapmadan geçemeyecekler diye düşünüyorum.”

“Çok büyük bir patlama yok ama eski olumsuz gidiş durdu”

Rezervlerde olumsuz gidişatın durduğunu belirten Eğilmez, “Büyük risk görülen döviz patlar diye herkesin dövize koştuğu yerden tekrar bu tarafa döndük” derken olumsuzluktaki bitiş için şöyle bir tablo çizdi:

“Swap harç net rezervler 65 milyar dolardan 10 milyar dolarlara indi. Ama tekrar 40 milyar dolarlara doğru geliyoruz. Faiz yüksek devam ediyor. Dövizden çıkıp TL'ye dönünce kur da kendine geliyor. Bu paralar satılınca Merkez Bankası rezervler güçleniyor. 16 Mart'tan sonra ne olduysa onun tersine doğru hareket başlamış gözüküyor. Çok büyük bir rezerv patlaması yok ama eski olumsuz gidiş durdu.”

“Nüfus daha da gerileyecek gibi duruyor”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Doğurganlık oranının düşüşü son 10-12 yıldır devam ediyor” derken, doğum hızındaki azalış için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekonomik nedenler etkili, şehirleşme etkili. Özel okullarda inanılmaz yatlar var. Bir çocukta kalıyor. En önemli nedenlerinden biri ekonomik nedenler. Aile sayısı da 3,1'lere gerilemiş durumda, daha da gerileyecek öyle görünüyor.”

ABD'nin kredi notu indirimini de yorumlayan Eğilmez, “Trump'ın tarife olayı çok etkiledi. Not düşüşünü haklı gösterecek Trump dışında bir faktör yok. Borcu yıllardır yüksek, bütçe açığı zaten yüksek” dedi.