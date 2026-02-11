Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirmeli

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini değiştirmesi gerektiğini savunarak, "Bu iş yüzde 20'nin üzerinde bir yerlere doğru gidiyor. Bunu ilk toplantıda değiştirmesi lazım" diye konuştu.



Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Eğilmez, Merkez Bankasının enflasyon tahmininin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Mahfi Eğilmez yaptığı değerlendirmede "Yüzde 13-19 arası yüzde 16'lık bir tahmin var, görünen gerçek var ki yüzde 20'nin üzerinde bir yerlere doğru gidiyor bu iş. Bunu ilk toplantıda değiştirmesi lazım. Gerçeği gördüğün yerde gerçeğe göre düzelteceksin. Tahmini yüzde 20'ye göre revize ederse doğru yönde atılmış adım olarak görürüm. Gerçek neyse gördüğü bunu kabul edip politikasını ona göre oluşturması lazım. Merkez Bankası net olmalı. Yüzde 16 yerine yüzde 22 yaparsa piyasa fiyatlamayı ona göre yapar endişesi var. Sen desen de demesen de yapacaksa yapar. Tahmini değiştirmeli. Ne görüyorsa onu yapmalı. Yüzde 20 görüyorsa 20 yapmalı." ifadelerini kullandı.

"Bizim bugünkü sorunumuz beklentileri olumluya dönüştürememek" diyen Mahfi Eğilmez, enflasyonun kalıcı olmasının nedeninin büyüme ve sanal refah tercihi olduğunu kaydetti.

"ABD istihdam verisi olumlu"

ABD tarım dışı istihdam verisinin olumlu olduğunu da değinen Eğilmez, "İşsizlik de yüzde 4,3'e geriledi. Yüzde 5'e kadar ABD için doğal işsizlik oranıdır. Burada Trump niye daha fazla ısrar ediyor düşürün diye?" dedi.

"Üretimi, çiftçiliği kim yapacak?"

Nüfusun 86 milyon 92 bin olduğunu hatırlatan Eğilmez, "İl ve ilçe nüfusu 80,5 milyon, belde ve köyler 5,5 milyon. Köylerde nüfusumuz kalmamış gibi bir şey. Üretimi, çiftçiliği kim yapacak? İnsanlarımızı beldelerde, köylerde tutamadık. Oralarda tutabilseydik. Nüfus arttıkça şehirlerde konut talebi artıyor kiralar artıyor" diye konuştu.