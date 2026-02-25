Mahfi Eğilmez: Reel sektörün döviz açığı kur baskısı ve yüksek faizle yükseldi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, 2025 yıl sonu itibarıyla reel sektörün net döviz pozisyon açığının 188,6 milyar dolara yükseldiğine yönelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eğilmez, söz konusu açığın 2024 sonunda 148 milyar dolar, 2023 sonunda ise 70 milyar dolar seviyesinde olduğu hatırlattı.

Buna göre, finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz açığı son iki yılda kademeli artış göstererek 2025’te rekor seviyeye ulaştı.

Eğilmez, 2025’teki artışın üç temel nedeni olduğunu belirtti. Bu nedenleri de şu şekilde sıraladı:

"İçeride kredi limitlerinin daraltılması, kurun baskılanmasının yarattığı rahat yabancı para borçlanma eğilimi ve yurt içindeki yüksek faiz oranları."