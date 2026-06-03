Mahfi Eğilmez: Sanayideki daralma Türkiye ekonomisi için ciddi bir sorun!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eğilmez, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetmesine yönelik, "Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü. Bir toparlanma var, geçen yıldaki küçüldüğü kadar toparlanmıyor ama toparlanma eğilimi var. Sanayi sektörü yüzde 0,8 küçüldü. Bu ciddi bir sıkıntı. Sanayi sektörü tek başına küçülmüyor. Hizmet ve ticaret sektörünün de çok büyük bir besleyicisi, onlar da etkileniyor. Bilgi ve iletişim de beklenen sonuç yüzde 9,5 büyüdü. Yüzde 2,5 çok iyi bir sonuç değil ama vahim bir sonuç değil. Potansiyel büyümemizin yarısı kadar büyümek ciddi bir çıktı açığına işaret ediyor. Önümüzdeki çeyrekte de buraya paralel bir gidiş olduğunu düşünüyorum. Biraz üstünde olabilir ama yüzde 5'lere geleceğimizi zannetmiyorum” dedi.

“Talep de bir yandan enflasyon yaratıyor”

Ünlü iktisatçı Eğilmez, "Türkiye'nin esas büyümesi tüketim kaynaklı geliyor. Enflasyon olunca tüketim de artıyor. Bir tane alacağı yerde iki tane alıyor. Böyle bir suni talep var. Bu talep de bir yandan enflasyon yaratıyor. Birbirini besleyen kısır döngü içinde gelişiyor” diyerek büyüme değerlendirmesini sürdürdü.

Yıl sonu büyüme tahmini

OECD ve EBRD gibi uluslararası kurumların ve yine uluslararası yatırım kurumlarının Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini düşürmesine dair de Eğilmez, "Küresel büyüme düşüyor, enflasyon yükseliyor. 3-4 yıldır büyüme düşüyor ama ilk defa enflasyon yükseliyor. Dış ticaret engelleri artıyor, uluslararası ticareti geliştirme elde gidiyor.2001 krizi sonrasından çok farklı yerdeyiz. Dış pazarlarda bir sorun yoktu o zaman, tam tersi dünya hızlı büyüyordu. Türkiye yeni bir program uyguluyordu, beklentiler düzelmişti. Türkiye buradan büyümeyle düşük enflasyonla çıkabildi. Bugün bu koşullar yok. Yıl sonu yüzde 3 civarı büyüme bekliyorum, 3 üstü biraz zor" diye konuştu.