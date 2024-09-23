Mahfi Eğilmez, “tarihin en büyük para politikası facialarından birini” paylaştı
Mahfi Eğilmez, 23 Eylül 2021’de TCMB’nin faiz indirimlerine başlaması sonrası enflasyondaki yükselişin grafiğini paylaştı. Eğilmez, hatırlatmasını “tarihin en büyük para politikası facialarından biri” olarak paylaştı.
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyonla mücadelenin sürdüğü bu günlerde, faiz indirimleri yeniden konuşulmaya başlanırken, 3 yıl önce yapılan faiz indirimlerini hatırlattı.
Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, enflasyonda yükseliş eğiliminin görüldüğü, dünyada merkez bankalarının faiz artırımını konuştuğu dönemde, TCMB’nin başladığı faiz indirim döngüsü sonrası enflasyondaki değişimi gösteren grafiği yayınladı.
Eğilmez, paylaşımında şunları ifade etti:
“Bugün, tarihin en büyük para politikası facialarından birinin 3. yıldönümü. Enflasyon yükselme eğiliminde olduğu halde TCMB, 23 Eylül 2021'de faizi indirme kararı almıştı. Sonrası...aşağıdaki grafikte.”
Bugün, tarihin en büyük para politikası facialarından birinin 3. yıldönümü. Enflasyon yükselme eğiliminde olduğu halde TCMB, 23 Eylül 2021'de faizi indirme kararı almıştı. Sonrası...aşağıdaki grafikte. (https://t.co/hhleAFXMCn) pic.twitter.com/lJRDrvvGsF— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 23, 2024
Ne olmuştu?
23 Eylül 2021'de yüzde 19 olan politika faizi yüzde 18'e indirilerek başlayan faiz indirimleri 23 Şubat 2023'e kadar sürerken, yüzde 8,5'e inmişti. Aynı dönemde yüzde 19,58 olan enflasyon, yüzde 85 ile zirvesini görürken, yüzde 55 seviyesine gelmişti. Haziran 2023'te seçimlerin ardından değişen ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede faiz artırımlarına yönelmişti.