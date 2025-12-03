Mahfi Eğilmez, TCMB’nin aralık ayında faiz indirimi yapması gerektiğini açıkladı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında, enflasyon, faiz ve büyüme verilerini yorumladı. Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Aralık’ta yapacağı PPK toplantısında çıkacak faiz kararına yönelik de değerlendirmede bulundu.

Eğilmez, kasım ayında yüzde 1’in altında gelen enflasyon verilerine yönelik, "Enflasyonu kasımda yüzde 2'nin altı bekliyorduk. Ama yüzde 0,87 şaşırtıcı, inandırıcı da gelmedi. TÜİK 31,07 çıktı yıllık olarak. İTO yüzde 38,28 oldu. ENAG 56,82. Faizde yüzde 39,50'deyiz” derken, “Dolar mesela kasımdan kasıma TL'ye göre yüzde 22 değerlendi, euro yüzde 34 değerlendi. Olay bizim lehimize gelişmiş. Borçlarımız dolarla, döviz kazancımızın çoğu euro ile. Bu da lehimize olmuş. Eğer önümüzdeki ay yüzde 0,18 çıkarsa yüzde 30'un altına geliyoruz. Yıl sonu yüzde 31'e yakın bir şey olacak” diye belirtti.

Enflasyon verisinin ardından TCMB’nin faiz kararına yönelik değerlendirmesinde de ünlü iktisatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 31 enflasyona yüzde 39,50 faiz yüksek. Bu ay faiz düşürülmeli. 2 değil de 1-1,5 puan düşüş olabilir.”

“İşi gücü bırakıp tarımla uğraşmamız lazım”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verileri için de Eğilmez, tarım sektörüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yüzde 3,7 potansiyel büyüme olan yüzde 5'e göre düşük. Ama dünya ile kıyaslarsak iyi bir büyüme. İnşaat ve sanayi sektörüne bakınca buralarda büyük yakınmalar var. İnşaatta aylardır satış yapamıyoruz şikayetleri var. Tekstil sektörü 'bittik' diyor. Tarımda yüzde 12,7'lik çok ciddi bir küçülme. Bizim işi gücü bırakıp tarımla uğraşmamız lazım.”