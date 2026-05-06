Mahfi Eğilmez tek sıraladı: Enflasyonu hangi hatalar yükseltti?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Enflasyonun yükselme nedenlerine ilişkin konuşan Eğilmez, şunları söyledi:

"Enflasyonu yükselten hatalar. Birincisi yanlış para politikası izlenmesi. Talep enflasyonu söz konusuyla para arzını artırmamak lazım. Para arzı daha yüksek talep yaratacağı için enflasyonun artışına yol açar. Bu durumlarda faizi düzgün tespit etmek lazım. Negatif reel faiz söz konusuyla bu da talep enflasyonunun etkiler.

Maliye politikası yanlışsa o da etkiler. Vergiler düşük tutulmuşsa, vergisiz kazanç varsa rahat harcanır, harcama fazlalığı enflasyonu artırır. Kamunun da topladığı parayı israf etmemesi lazım.

Çelişkili ekonomi politikaları da enflasyonu azdırabilir. Normal koşullarda enflasyon yükseldiği zaman faizin hemen önüne geçip durdurması lazım. Tek başına yeterli değil ama çok önemli önlem faiz. Enflasyon yükseldiği ortamda faizi düşürürsen enflasyon azar gider. Biz Eylül 2021'de bunu yaptık. Enflasyon yükselirken faizi düşürdük enflasyon iyice patladı.

"2001 krizinden sonra yapısal reformların bir kısmını yaptık, enflasyon düştü"

Bir de beklentilerin düzeltilememesi olayı var. İnsanların beklentileri gelecekle ilgili olumsuzsa bunları düzeltecek önlemler almak lazım. Ekonominin iyiye gideceğine inanırlarsa beklentiler düzelir ve enflasyon düşmeye başlar. Bunu 2001 krizinden sonra yaşadık. Türkiye yapısal reformların bir kısmını yaptı ve insanların beklentileri düzeldi ve enflasyon düşmeye başladı. Bunların hepsini bir arada yapmak lazım, yapamazsak enflasyonu durduramayız."

"22 yılda 8. varlık barışı"

Eğilmez, Meclis'e sunulan 15 maddelik yatırım teşvik paketinde yer alan varlık barışı ile ilgili "Torba yasaya ben karşıyım. Her konuyu ayrı bir yasayla düzenlemek lazım. Varlık barışı genellikle yeni iktidar gelince oluyor. 22 yılda 8 kez varlık barışı çıkarıyorsun. Kayıt dışılığı teşvik ediyorsun burada. Bunu çıkarınca nasıl olsa varlık barışı çıkacak diye vergi vermeden idare edebiliyorlar" diye konuştu.