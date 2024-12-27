Mahfi Eğilmez, TÜİK ve Özgür Özel tartışmasını değerlendirdi

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Mahfi Eğilmez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in enflasyon hesaplamasındaki sözleriyle Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) cevabını yorumladı.

CHP Genel Başkanı Özel, 2025 yılı asgari ücretini belirlenmesinin ardından Türk-İş’e yaptığı ziyarette "Asgari ücretli pinpon topu yemediğine, çocuğuna harçlığı bakır çubukla ödemediğine göre bu rakam nasıl oluyor" demişti.

TÜİK de bu açıklamanın ardından Özel’e hesaplamada kullanılan madde sepetinin içinde bu ürünlerin yer almadığı cevabını vermişti.

Eğilmez’den yorum

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, bu tartışmada iki tarafın da yanlışları olduğuna şu sözlerle değindi:

“TÜİK sitesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir konuşmasında yaptığı yanlış yoruma karşı yer verilen açıklama üzerine iki konuda görüşümü belirtmek isterim:

Özgür Bey, TÜFE sepetinde pinpon topu ve bakır çubuk olduğunu söyleyerek eleştiride bulunmuş. Oysa bu maddeler uzun zamandır endekste yer almıyor.

Özgür Özel, bunu bilmeyebilir, bu ayıp değil. Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Ama bunu kontrol etmeden birilerine sormadan böyle bir eleştiri getirmek kendini iktidara aday gören bir partinin genel başkanı için ciddi bir hatadır.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe'ye ya da Faik Öztrak'a sorsaydı böyle bir hata yapmazdı. Ayrıca birileri Özgür Bey'e enflasyondaki sorunun TÜFE sepetinin kapsamından değil, ölçüm ve hesaplama yönteminden kaynaklandığını anlatmalı diye düşünüyorum.

Öte yandan böyle bir hataya karşı açıklama yapması gereken yer TÜİK olmamalı.

TÜİK ya da herhangi bir kamu kurumu, siyasetçilere kesinlikle muhatap olmamalı. Teknik bir konu gibi görünse bile bunu açıklayan kişi bir siyasetçi olduğu için konu siyasi bir görünüm alıyor.

O nedenle bu açıklamayı TÜİK değil TÜİK'in ilişkili olduğu bakan yapmalıydı. Bakan, atamayla geliyor olsa bile siyasi kişilik de taşıdığı için onun yanıtlaması doğru olurdu.”