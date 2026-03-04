Mahfi Eğilmez uyardı: Petrol şoku, Türkiye’de cari açık ve enflasyonu artırır

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında değerlendirdi.

Eğilmez, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması çok büyük bir olay. Maliyetler çok artacak demek” derken, petrol fiyatlarının 62 dolardan 80 dolara çıktığını ve Hürmüz'ün kapatılmasının enerji maliyetini yükselterek üretimi baskılayabileceğini belirtti.

Eğilmez, petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini de şu şekilde anlattı:

“Kabaca 10 dolarlık artış petroldeki bizim cari açığa etkisi 2,5 milyar dolar. Enflasyon üzerinde de 1 puanlık etkisi var. 100 dolar olması demek 10-12 milyar dolarlık cari açık etkisi, 3,5-4 puan enflasyona etkisi olacak demek. Bir yıl böyle devam ederse. OVP'de 65 dolardı. Enflasyon raporunda 60,59'a düşürülmüştü. Bu tahminlerin hepsi çöp oldu. ING 140 dolar öngördü.”

“Dolar/TL’ de baskıya yol açar”

Ünlü iktisatçı Eğilmez, İran Savaşı’nın etkilerine yönelik değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

“Türkiye için döviz kuru üzerinde baskıya yol açar. Lojistik maliyetlerinde artışa yol açar. Yeni bir sığınmacı dalgası oluşabilir. Bu da bizi olumsuz etkiler. İkincisi risk primimiz yükseliyor. CDS 200'e kadar düşmüştü şimdi yükseliyor. Son birkaç günde arttı ve 238'e geldi. Bu bizim yurt dışı borçlanma maliyetlerimizi olumsuz etkiler. Bir başka etki, son dönemde carry trade ile para çekiyordu. Bununla gelen bir miktar var. Bu gelen miktarın dörtte birinin bu olaydan sonra çıktığı tahmin ediliyor bankacılara göre."

“Piyasalar bu tür şeylere artık çok alıştı”

Eskiden bu tür krizlerin piyasalarda çok uzun sürdüğüne dikkat çeken Eğilmez "Finans piyasalarını çok daha sert ve net etkilerdi. Şimdi böyle olmuyor. Altın, gümüş fırlıyor, borsalar hızla düşüyor. Ertesi gün fırladığı yerden aşağı geliyor. Bunun da nedeni finansal kaynakların uluslararasılaşmış olması. Eskiden günlerce piyasalar darmadağın olurdu. Şimdi böyle olmuyor. Piyasalar bu tür şeylere artık çok alıştı. Piyasalar Trump'ın kararsız olduğunu biliyorlar. Ne kadar süreceği de bilinmiyor" dedi.

“Faizler daha da yukarı gidecek”

Eğilmez, Merkez Bankası'nın önlemlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Merkez Bankası bu hadise ortaya çıktığında haftalık repo ihalesini kaldırdı. Yüzde 37 ile fonluyordu bankaları. Şimdi likidite senedi ihraç ederek fonluyor. Kabaca 60 milyar liralık 3 günde likidite senedi ihraç etti. Yüzde 40 civarı fonluyor bankaları. Faiz 40'lara çıktı. Bunun bankalara etkisi daha fazla olacak. Kredi faizleri yükseliyor. Faizler daha da yukarı gidecek."

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Şubat ayı enflasyon verisi için de Mahfi Eğilmez, "Mart ayında yüzde 3 olacağını düşünüyordum.

Sonraki üç ay yüzde 2, sonraki aylar yüzde 1,5 gelse yıl sonu yüzde 29'a geliyor enflasyon yıl sonu. Yıl sonu enflasyon tahminimi yüzde 30'a revize ettim. Bugünkü koşullar devam ederse yüzde 29-30 civarı enflasyon bizi bekliyor" diye konuştu.