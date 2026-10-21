Mahfi Eğilmez uyardı: Tehlike çanları çalıyor

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, sanayi üretimindeki gerilemeyi, dezenflasyon programının üretim üzerindeki etkilerini, finansmana erişim sorununu ve yatırımlardaki zayıflığı değerlendirdi.

Sanayinin rekabet gücü ve yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de paylaşan Eğilmez, üretim tarafındaki sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sanayinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payındaki düşüşe dikkat çeken Eğilmez, gerilemenin geçici bir gelişme olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

“Son dört aya baktığımız zaman bu çok da geçici görünmüyor” diyen Eğilmez, sanayinin GSYH’ye katkısının geçmişteki yüzde 22-23 seviyelerinden yüzde 17,1’e düştüğünü belirtti. Eğilmez, “Bence burada tehlike çanları çalıyor. Sanayinin üzerine eğilmemiz lazım” sözleriyle uyarısını dile getirdi.

“Dezenflasyon programı en çok sanayiyi vurmuş görünüyor”

Sanayideki zayıflamayı CNBC-e yayınında değerlendirirken dezenflasyon programının etkilerine işaret eden Eğilmez, gerilemenin geçici denilerek hafife alınamayacağını söyledi. “Bu uygulanan dezenflasyon programı en çok sanayiyi vurmuş görünüyor ve orada ciddi bir sıkıntı var” diyen Eğilmez, üretim tarafındaki sorunların daha fazla dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Yüksek faizlerin yanı sıra finansmana erişimin kısıtlanmasının da şirketleri zorladığını ifade eden Eğilmez, “Bir yandan faizi yükseltmişsin, bir yandan finansmana erişimi kısıtlamışsın” değerlendirmesinde bulundu. Eğilmez, üç buçuk yıldır süren süreçte finansmana ulaşmanın hâlâ önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

“Yeni hat kuralım, yeni üretim yapalım” yatırımları sınırlı kaldı

Sanayideki sorunların önemli bir boyutunu yatırım eksikliğinin oluşturduğunu belirten Eğilmez, son bir buçuk yılda yatırımların büyük ölçüde mevcut tesislerin sürdürülmesine yönelik harcamalarla sınırlı kaldığını söyledi.

“İdame yatırımları, tamamlama yatırımları, bakım onarım vesaire, bunlarla sınırlı kaldık” diyen Eğilmez, yeni üretim kapasitesi oluşturacak yatırımların çok sınırlı olduğunu kaydetti. Yüksek maliyetlerin şirketlerin yatırım kararlarını zorlaştırdığına işaret eden Eğilmez, üretim ve yatırım tarafındaki zayıflamanın ekonominin kırılganlığını artırdığını ifade etti.

“Üretimin bütünü en kırılgan taraf”

Ekonomideki temel sorunlara ilişkin değerlendirmesinde üretim ve yatırım eksikliğini öne çıkaran Eğilmez, “Ya galiba üretimin bütünü en kırılgan taraf. Yani üretim durdu şu anda, yatırım yok” dedi.

Kur ve rekabet sorunlarının da sanayicinin hareket alanını daralttığını belirten Eğilmez, fiyatlama kabiliyetindeki zayıflamanın pazar kayıplarına yol açabildiğine dikkat çekti. Yüksek maliyetler ve finansman güçlüklerinin yatırım iştahını baskıladığını vurgulayan Eğilmez, mevcut koşulların üretim üzerindeki yükünü koruduğunu belirtti.

“Yılın kalan kısmında sanayide çok bir hamle beklemiyorum”

Sanayide kısa vadede güçlü bir toparlanma beklemediğini belirten Eğilmez, “Ben yılın kalan kısmında böyle sanayide başka bir hamle, çok bir hamle beklemiyorum böyle bir ortamda” dedi. Eğilmez’in değerlendirmeleri, sanayideki gerilemenin yanı sıra yatırım eksikliği ve rekabet gücündeki baskının da ekonomi açısından yakından izlenmesi gerektiğine işaret etti.