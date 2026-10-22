Mahfi Eğilmez yazdı: IMF, Türkiye’nin döviz kuru rejimini 'sürünen kur' olarak sınıflandırıyor

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, döviz kuru rejimlerine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin resmî olarak serbest dalgalı kur rejimi uyguladığını, ancak Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ülkenin fiilî kur düzenlemesini “sürünen kur benzeri” olarak sınıflandırdığını belirtti. Eğilmez, bu ayrımın Türkiye’de açıklanan kur rejimi ile döviz piyasasındaki fiilî işleyiş arasındaki farkı ortaya koyduğuna dikkat çekti.

IMF’nin sınıflandırmasında iki farklı tanım öne çıkıyor

Eğilmez’in ele aldığı konuya göre döviz kuru rejimi, bir ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin hangi esaslara göre belirlendiğini ifade ediyor. IMF, kur rejimlerini katı sabitleme, yumuşak sabitleme, dalgalı kur ve diğer yönetilen kur rejimleri olmak üzere dört ana kategoride değerlendiriyor.

Sürünen kur benzeri düzenleme ise döviz kurunun belirli bir eğilim doğrultusunda hareket ettiği ve dalgalanmaların belirli ölçütler çerçevesinde sınırlı kaldığı durumları kapsıyor. Bu rejim, merkezî otoritenin referans kuru belirli aralıklarla ayarladığı kademeli sabit kur uygulamasından farklılık gösteriyor.

Türkiye’nin resmî kur rejimi serbest dalgalı

Türkiye, 22 Şubat 2001 krizinden bu yana resmî olarak dalgalı döviz kuru rejimi uyguluyor. Bu sistemde kurun belirli bir seviyede tutulmasına yönelik resmî bir hedef bulunmuyor; döviz kurunun piyasa koşullarında arz ve talebe göre şekillenmesi esas alınıyor.

Bununla birlikte Eğilmez’in değerlendirmesinde, son yıllarda uygulanan makro ihtiyati tedbirler, kamu bankalarının döviz işlemleri, swap piyasasına yönelik politikalar ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi araçların döviz piyasasının işleyişini ve Türk lirasının kur hareketlerini etkilediği vurgulanıyor.

IMF raporlarında Türkiye’nin fiilî kur düzenlemesi

IMF’nin 2025 yılı Türkiye 4. Madde Konsültasyon Raporu’nun bilgi ekinde, Türkiye’nin hukuki kur rejimi serbest dalgalı, fiilî kur düzenlemesi ise sürünen kur benzeri olarak tanımlanıyor.

IMF’nin 2026 yılı raporunda da Türkiye, bu sınıflandırmada yer verilen ülkeler arasında gösteriliyor. Böylece resmî kur rejimi ile uygulamada gözlenen kur hareketlerinin farklı kavramlarla değerlendirildiği belirtiliyor.

Kur politikasında denge arayışı

Eğilmez’in değerlendirmesi, döviz kurundaki hareketlerin yalnızca resmî rejim tanımına bakılarak yorumlanamayacağına işaret ediyor. Kur oynaklığını sınırlamaya yönelik politikalar ile piyasanın ekonomik şoklara uyum sağlamasına imkân verme ihtiyacı arasındaki denge, Türkiye’nin döviz kuru politikasının temel tartışma alanlarından biri olarak öne çıkıyor.