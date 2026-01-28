Mahfi Eğilmez'den altın tahmini: Yükseliş devam edecek mi?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi. Altının ons fiyatı 5 bin 300 doları aşarak rekor tazelerken, gram altın da 7 bin 400 liranın üzerine çıkarak yeni zirve seviyeleri gördü.

"Altın biraz daha yükselebilir"

Art arda rekorlar kıran altın fiyatlarına ilişkin tahminini açıklayan Eğilmez "Benim tahminim Trump burada durduğu sürece risk yaratmaya devam edeceği anlaşılıyor. İnsanların altına dönmeleri bence devam edecek gibi duruyor. Sanki altın biraz daha yükselebilir. Trump görevde kaldığı sürece altının yönü yukarıdır. Arada düzeltme de olsa altının yönü yukarı olacaktır. Trump'ın yaptıklarından bir şey çıkmaz denirse dönüş olabilir" dedi.

"Euro/dolardaki yükseliş Türkiye lehine"

Euro/dolar paritesinin 1,20'yi aşarak 4,5 yılın zirvesini görmesini değerlendiren Eğilmez şunları söyledi:

"Trump bundan rahatsız değil, hatta memnun. Dolar endeksinde 115'lere kadar yükselmişti şimdi 100'ün altında. Euroya karşı da değerliydi şimdi buraya geldi. 2008 krizinden itibaren dünya bir hayli değişti. Yaklaşımlar değişti. O kadar hızlı değişen paradigma ortamında bu tahminleri yapmak çok zorlaştı. Trump başkan olduğu sürece tahmin yapmak çok zor. Tahmin şaşmaları çok doğal. Küresel krizden önce tahminler bu kadar şaşmazdı. Eskiden herhangi bir yerde bir şey oldu mu, dolara dönüyorlardı. Dolar talebi artıyordu. Şimdi Trump'tan dolayı bu biraz altın ve gümüşe döndü. Altın ve gümüşün son iki ayda inanılmaz değer kazanımı var."

Eğilmez, euro/dolar kurunda yükselişin Türkiye'ye etkisine yönelik "Paritenin yükselmesi ihracatçı açısından lehte bir gelişme. 1,20 bizim lehimize, 1,05 olunca aleyhimizeydi" ifadesini kullandı.

Gümüşte güneş enerjisi ve otomobilde elektrikliye dönüşün talebi artırdığını belirten Eğilmez, "Gerçek bir ihtiyaç var, üretim sınırlı. Spekülatif etkisi de var" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını yorumlayan Eğilmez, "Merkez Bankası bir puan indirdi, beklenti daha yüksekti. 1,5 normal görülüyordu. Ocak, şubat, mart, nisanda 8-10 puanlık bir enflasyon var. Merkez Bankası 5 puanlık ocak çıkacak yerine 1,5 girecek gibi görmüyor. Böyle görüyor ki bir puan indirimle yetindi" dedi.