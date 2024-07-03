Mahfi Hoca, Merkez'in faiz indirimi için tarih verdi!

Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye'nin gözünün üstünde olduğu verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu. Ekonomistlerin beklentisi haziran ayında TÜFE'nin yüzde 2,28 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 72,68 seviyesinde hesaplanması yönündeydi.

"Baz etkisi üç ay devam edecek"

Açıklanan verileri değerlendiren iktisatçı Mahfi Eğilmez, "Enflasyonda sıkı para politikasından çok tamamen baz etkisi var. Önümüzdeki 3 ay baz etkisiyle bu süreç devam edecek" dedi.

CNBC-e canlı yayınına katılan Eğilmez, şunları söyledi:

"Enflasyonda sıkı para politikasından çok tamamen baz etkisi var. Önümüzdeki aylarda daha çok göreceğiz. Faizi yüzde 50'lere çıkardığımız zaman döviz bozduruluyor, TL'ye dönüyorlar. Döviz bollaştığı için kur belli bir yerde sabitleşme eğilimine giriyor. TL mevduatta yüzde 50 faiz aldığı zaman kur değişmediği sürece bu doğrudan dolar faizi oluyor. Bu enflasyonun düşmesine neden oluyor. Bütün bu etkiler birleşince karşımıza bu çıktı.

Önümüzdeki 3 ay baz etkisiyle bu süreç devam edecek. Çok sıkı bir politika uyguluyor muyuz, bana çok öyle görünmüyor. Faiz kuru tutuyor. Ama bunun da başka bedelleri var. Ekonomi yüzde 40-50 dolar faizi ödüyor. Ödeyeceğimiz bedeller çok ağır. 10'un üstünde dolar faizi çok yüksek. "

"Başlangıç olarak iki puan indirilebilir"

"Faiz indirmek için çok erken" diyen Eğilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acele etmemekte yarar var. önümüzdeki 3 ay içinde 2-3 puan bilemediniz 5 puan indirimle eylül gibi bakmak lazım. Eylül gibi faiz indirimi yapmakta yarar olabilir. Baz etkisiyle düşecek enflasyon. Yüzde 50'lere gelince faizi yüzde 50'de tutmanın anlamı yok. Eylülde başlangıç olarak iki puan indirilebilir. Öyle bir mesajı vermek yararlı olabilir."

İhracattaki artışın olumlu olduğunu belirten Eğilmez, ithalattaki azalmada altın ticaretine kısıtlamanın etkili olduğunu kaydetti.