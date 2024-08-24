Mahfi Eğilmez’den faiz indirimi açıklaması: Olması gerekeni söyledim

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, faiz indirimine yönelik sözlerinin yanlış aktarıldığını belirtti. Eğilmez, faiz indirimine yönelik tarih vermeyeceğini söylerken, Türkiye ekonomisinin sürprizlere açık olduğunu da belirtti.

Ünlü iktisatçı, faiz indiriminde ne olacağını değil ne olması gerektiğini yorumladığını vurguladığı, sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

“Bazı yayın organlarında "Mahfi Eğilmez faiz indirimi olacak dedi ve tarih verdi" diye başlıklar gördüm. Beni izleyenler böyle bir yorum yapmayacağımı bilirler. Çünkü Türkiye gibi sürprizlere açık bir ekonomide ne karar verileceğini tahmin etmek falcılık gibidir. Dolayısıyla ben ne olacağı konusunda değil ne olması gerektiği konusunda yorum yaparım. Eylülden sonra düşük oranlı faiz indirimi yapılması gerektiğini söyledim. Faiz indirimi yapılacak diye bir ifadem hiç olmadı.”