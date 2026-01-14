Mahfi Eğilmez'den faiz indirimi yorumu: Büyüme hız kesmiş görünürse faizlerde daha hızlı gevşeme bekleyebiliriz

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e canlı yayınında 2026 beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eğilmez'in açıklamalarından satır başları:

"4. çeyrekte yüzde 0,5-1 civarında büyüme bekliyorum"

"Ekonomide dördüncü çeyrekte yüzde 0,5-1 civarında bir büyüme bekliyorum. Eksi olacağını tahmin etmiyorum. 2026'da yüzde 3,8 büyüme için cari açığın büyümesi, ithalatın artması lazım. Yeni yatırımlar olması lazım. 2026 sadece Türkiye için bütün dünya için kötümser bir yıl. Yüzde 3,8'i tutturabilmek için ilave bazı şeyler lazım.



"Not görünümünün daha iyiye gitmesi için CDS'nin aşağı inmesi lazım"

İşsizlikte geniş işsizlik değil de diğerini alırsak yüzde 8,6'larda bitecek gibi görünüyor. Geniş işsizliğe bakarsak yüzde 29 civarında. En ciddi sorunlarımızdan biri bu. Gerçek olay da bu. İkinci bir olay daha var. CDS primi 200'e kadar inmişti dün itibarıyla 215'e çıktı yine. Düşen CDS de terse döndü. Not görünümünün daha iyiye gitmesi için CDS'in yavaş yavaş aşağı inmesi lazım.

Ücretli kesim üzerine bu kadar yük binmişken enflasyonda yüzde 20'leri konuşuyor olmamız ciddi bir sıkıntı.

Cari açıkta 11 aylık bakınca 2025'te 18,5 milyar dolar. Yıllık bakınca 23,2 milyar dolar. Bu da bizi yüzde 1,5'lik cari açık oranına getiriyor. Bu sürdürülebilir bir açık."

"Büyüme hız keserse daha hızlı gevşeme bekleyebiliriz"

Faiz indirimlerine ilişkin değerlendirme yapan Eğilmez, "Son çeyrek büyümesi karar almayı etkileyecek. Büyüme hız kesmiş görünürse faizlerde daha hızlı gevşeme bekleyebiliriz, kredilerin biraz daha serbest bırakılmasını bekleyebiliriz. Enflasyonu düşürelim ama büyümeyi de kollayalım meselesine dönünce iş biraz daha zorlaşıyor" dedi.

Merkez Bankası, aralık ayındaki son toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekmişti.